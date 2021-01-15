В «Центральном Детском магазине на Лубянке» появились два новых ресторана. Список мест, где можно перекусить во время шопинга, пополнились итальянским Pasta&Pizza и американским The Best Burgers.Итальянский ресторан Pasta&Pizza расположился на нулевом этаже торгового центра. Здесь можно попробовать все разнообразие кухни Апеннинского полуострова — от разнообразной пасты (в меню ее шесть видов) до традиционной пиццы, ризотто, супов, салатов и фирменных десертов. The Best Burgers наверняка придется по душе любителям качественного фаст-фуда: в меню ресторана — всевозможные бургеры, хот-доги, закуски и вегетарианские блюда. Заведение находится на пятом этаже детского комплекса.- Мы приветствуем новых арендаторов и всегда рады открытиям в нашем детском магазине новых гастрономических заведений, - рассказала директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур. - Всего в ЦДМ на Лубянке для посетителей работают 34 кафе и ресторана. Гости имеют возможность попробовать национальные блюда со всего мира - изысканные блюда европейской кухни, разнообразные блюда американской, малазийской, гавайской. И конечно же, невозможно пройти мимо легендарного мороженого - всеми любимый пломбир в стаканчике и эскимо не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.В ЦДМ на Лубянке действительно собраны кухни со всего света. Только на нулевом этаже торгового центра расположились 12 корнеров с национальной кухней (итальянская, греческая, грузинская, американская, гавайская и многие другие). А на десерт можно выпить кофе с пирожными в кондитерской «Буше».На четвертом этаже внимание семей с детьми привлекает кафе «Волшебная страна Ангария». Это не просто место, где можно перекусить, - это полноценная игровая зона с ледяной пещерой и детской площадкой. Для маленьких гостей здесь регулярно проводятся кулинарные мастер-классы. Посидеть с друзьями или назначить бизнес-встречу можно в расположенном здесь же, на 4-м этаже уютном итальянском ресторане Osteria Mario.На шестой этаж ЦДМ на Лубянке обычно стягиваются любители перекусить по-быстрому. Здесь, в большом фуд-корте, сосредоточились кафе известных сетей — от американских KFC, «Бургер кинга» и «Макдональдса» до отечественных «Теремка» и «Крошки-картошки». Тех, кто предпочитает блюда азиатской кухни, накормят VanWok, Dim Sum & Co и «Суши Маkе». Выпить кофе и отведать сладостей можно в кафе Krispy Kreme, «Баскин Роббинс», Шоколаднице или Cinnabon.Во время пандемии «Центральный детский магазин на Лубянке» обращает особое внимание на меры профилактики. В торговом комплексе усилили режим дезинфекции поверхностей, провели очистку систем кондиционирования и вентиляции. В помещениях установлены обеззараживающие воздух УФ-рециркуляторы. На всех этажах торгового комплекса на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Посетителям магазина необходимо носить средства индивидуальной защиты. Если у кого-то не окажется с собой перчаток или маски, приобрести их можно в вендинговых автоматах, установленных на территории ЦДМ.