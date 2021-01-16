Москву продолжает метелить зима. За эту неделю навалило тонны снега, а мороз только усиливается. Очередной снегопад начался в городе в ночь с пятницы, 15 января, на субботу, 16 января.- Третьи сутки идут снегопады, за прошедшие двое суток выпало примерно 14 сантиметров снега, - сообщил журналистам сегодня, 16 января, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В ближайшие сутки ожидаем ещё примерно 7 сантиметров. Это достаточно большое количество.По его словам, коммунальные службы продолжают повсеместную уборку дорог, улиц, тротуаров и дворов, а также подходов к метро и автобусным остановкам. Ежедневно очисткой города от снега занимаются около 10 тысяч уборочных машин и более 60 тысяч работников, в том числе и вручную.- Морозная погода сохраняется, в ближайшие сутки ожидается до минус 22-25 градусов ночью и порядка минус 20 градусов днём, - отметил Петр Бирюков. - Поэтому мы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сейчас она максимальная и составляет 130 градусов. Вся система работает чётко и без сбоев. Январь будет достаточно холодным. Надеемся, что Москва перенесёт морозы успешно.Мороз и снегопады не мешают строительным работам в столице.«Такая погода создает тяжелые условия для работы на стройках, но инженеры и рабочие готовы к ним, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Это не сказывается на темпах работ».По его словам, разработаны специальные регламенты и правила работы в таких погодных ситуациях.«Они касаются защиты и безопасности рабочих, стройматериалов и режима работы техники», - отметил глава столичного Стройкомплекса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВильфанд: Москву ждут аномальные и даже опасные морозы. А потом - оттепельНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью “КП” дал прогноз на следующую неделю и до конца зимы (подробности)