В столице с 20 января можно будет сделать прививку без записи. Для этого можно будет просто прийти в один из пунктов вакцинации в торговых центрах и других общественных местах.- Всех желающих будут принимать по очереди с 10.00 до 21.00, - рассказали в мэрии Москвы.Сделать прививку можно будет во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО, ГУМе, фудмолле «Депо», Геликон Опере, в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», «Л-153», «COLUMBUS», «Афимолл Сити» и «Калейдоскоп».Для вакцинации потребуется около 40 минут:- 10-15 минут - на медицинский осмотр и саму прививку,- 30 минут - поствакцинальный осмотр.Прививка делается дважды, поэтому через 21 день после первой инъекции нужно вернуться за вторым компонентом вакцины.- Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться на месте. Врач назначит дату и время, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.Вакцинация на Красной площади начнется 18 января в 10.00. Пункт откроют в ГУМе на 2-й линии (3 этаж).- ГУМ поддерживает инициативу об открытии мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и готов разместить их в здании. Ежедневно ГУМ посещают более 30 тысяч человек. У них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе ГУМа.В \\"Депо\\" кабинет вакцинации откроется на 1 этаже (левее от центрального входа, на антрисоли).- Кабинет начнет работать со среды с 10.00 до 21.00. Можно просто прийти и сделать прививку. Но если есть противопоказания, то необходима консультация врача - лучше в поликлинике проконсультироваться заранее, - сказали в пресс-службе \\"Депо\\".КОНКРЕТНОАдреса и даты работы пунктов, где не нужна запись:18.01–19.01ГУМ, Красная площадь, дом 320.01–26.01«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Океания», Кутузовский проспект, дом 57ТРЦ «Город», шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 227.01–02.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Саларис», поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1ТК «Л-153», Люблинская улица, дом 153ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 203.02–09.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13аТРЦ «Калейдоскоп», Сходненская улица, дом 56ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 210.02–16.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Океания», Кутузовский проспект, дом 57ТРЦ «Город», шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 217.02–23.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Саларис», поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1ТК «Л-153», Люблинская улица, дом 153ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 224.02–02.03«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13аТРЦ «Калейдоскоп», Сходненская улица, дом 56ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 2ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько стоит сделать прививку от COVID в платных клиниках Москвы«КП» выяснила, как проходит платная вакцинация в Москве и что нужно сделать до прививки (подробности)