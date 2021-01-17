В соцсетях появилось видео затопленных коридоров аэропорта Шереметьево. Запись сделали пассажиры одного из рейсов, прилетевших сегодня - их самолет подогнали к терминалу В.Судя по «картинке», на полу скопилась вода глубиной в несколько сантиметров. Бежало, вероятно, сверху - с потолка упало несколько подвесных плит (они сделаны из минерального волокна, поэтому очень легкие).Впрочем, в пресс-службе аэропорта Шереметьево заявляют, что проблему с протечкой воды здешние сотрудники решили максимально оперативно.«Сегодня в аэропорту Шереметьево в 16:48 по московскому времени в районе телетрапа №128 терминал В произошла протечка воды, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в Шереметьево. - Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидента».Сообщается, что в данный момент аэропорт Шереметьево продолжает работать в штатном режиме.