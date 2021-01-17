В новогодние праздники многие москвичи поехали в Коломну, Суздаль, где целые улицы из деревянных домов с резными окнами. Так и хочется надеть пуховый платок, пить чай из самовара. И только слышны разговоры: «Сохранили же такую красоту». Так и в Москве деревянных домов в пределах МКАДа более 500, из них 150 памятников зодчества. Осталось только сохранить исторические дома - ведь тоже редчайшая красота дореволюционного строительства.Деревянные дома-долгожители держатся из последних сил, чтобы москвичи могли видеть своими глазами, каким был город. Фотограф Кирилл Лебедев уже несколько лет фотографирует здания, которые могут исчезнуть с карты Москвы. Особая ценность - дома, пережившие пожар 1812 года.- Деревянные дома Москвы давно притягивали мое внимание и вовсе не банальным лозунгом «дерево в каменных джунглях», а особым уютом, свойственным только им. Одна из задач проекта - найти все деревянные дома внутри МКАДа, - рассказывает Кирилл Лебедев.Фотограф учился в районе Новослободской, там впервые снял несколько жилых деревянных домов. Видел, как владелец бензопилой разрушил дом во 2-м Вышеславцевом переулке. Потом стал «охотиться» за всеми существующими деревянными зданиями в Москве.В конце 2020 года снесли дом на Малой Семеновской улице, принадлежавший купцу Федоту Макарову, который был построен в начале ХХ века. На зеленом деревянном доме была и резьба, и красивые наличники – детали теперь можно рассмотреть только на фото Кирилла Лебедева.Бревенчатый дом на Верхней Масловке, который был построен в 1913 году, уже несколько лет пытаются поставить под охрану государства. Но дальнейшая судьба «Изба на Масловке» по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Вероятно, она последняя сохранившаяся деревянная дача Петровского парка. Рядом уже только советская застройка.- Дому на Масловке не отказано в охранном статусе по существу, но сами заявки на охрану трижды отклонены «по форме», - говорит москвовед Юлия Дмитрюкова.Местные жители и экскурсоводы помнят даже крупный граненый купол в правом углу крыши. По всей видимости, он был утрачен при пожаре в 70–80-х годах. Последние двадцать лет здесь был «Центр ремесел», где проводили занятия по керамике и гончарному делу, краеведческие лекции, можно было выпить чай в кафе. Сейчас здание закрыто и не используется. Если у собственника возникнет желание снести «Избу», то ничего не может препятствовать. Рискует только Москва - потерять редкий образец дореволюционного деревянного строительства.Неужели постепенно вся деревянная Москва исчезнет и останется только на фотографиях?- Не все так плохо. Архитектурные памятники будут охранять государством. А другие деревянные здания, которые по своей красоте и стилю тоже не уступают, могут постепенно покинуть Москву. А хотелось бы сохранить эту красоту, - говорит фотограф Кирилл Лебедев.Погодинская изба, деревянные здания в Крутицком подворье, усадьба Сытина и дом, в котором зимовал Лев Толстой – истории старинных деревянных зданий удивляют и заслуживают особого внимания. «КП» советует всем найти время посмотреть их лично.Крутицкое подворьеЦелый фрагмент московской улицы сохранился в Крутицком подворье - несколько деревянных домов с резными окошками. Киношники часто снимают здесь старую Москву – эпизоды из «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов».История Крутицкого подворья началась еще в XIII веке, тогда здесь основали мужской монастырь, его передавали военному ведомству под казармы, располагали музейные выставки, с 1991 года возобновили церковные службы. В Успенский собор можно зайти, а в храме Воскресения Словущего идет реставрация. А что в одноэтажных деревянных домиках? Раньше здесь была трапезная, в другом магазин с пирожками. Столетие назад дома были жилыми, а сейчас входят в комплекс «Крутицкое подворье».Где: Крутицкая улица 17, строение 4. Станция метро «Пролетарская».Погодинская избаЕсли будете гулять возле Новодевичьего монастыря, обязательно дойдите до «Погодинской избы» голубого цвета. Она была построена архитектором Николаем Никитиным в 1856 году. Жил в ней историк Михаил Погодин, который как раз увлекался русским зодчеством. Деревянный дом украшен наличниками на окнах и белым резным фартуком под крышей. Ошибочно считается, что дом деревенский, однако это изящная бело-голубая декорация в стиле «а-ля рюс». В такой усадьбе проходили литературные вечера.Последние шесть лет здание пустует. Но нашелся арендатор, который проведет реставрацию здания. В ближайшие годы изба должна стать доступна для посетителей и выполнять культурно-просветительскую функцию.Где: Погодинская улица, 12А. Станция метро «Фрунзенская».Усадьба СытинаОдно из немногих деревянных зданий, которое сохранилось после пожара 1812 года. Небольшая усадьба Сытина находится на одноименной улице. Особняк украшает четырехколонный коринфский портик, прямоугольные окна с наличниками и лепными орнаментами в стиле ампир. Полтора года назад усадьбу отреставрировали и вернули все детали внутреннего убранства: белые кафельные печи и кариатиды, женские скульптуры. Прийти на экскурсию в усадьбу, к сожалению, не получится, так как сейчас в здании расположен офис. Но фасады усадьбы и внутренний дворик посмотреть можно.Где: Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5. Станция метро «Тверская».Усадьба ТолстогоЗимовать в уютный желтый дом с зеленой крышей вплоть до 1901 года приезжал Лев Толстой. Усадьбу он купил в 1882 году. Писателя восхищало, что она похожа на деревенскую, а находится в Москве. В доме Толстого бывали не менее известные гости, среди которых художники Илья Репин и Валентин Серов, писатели Антон Чехов и Максим Горький. Именно в это усадьбе Лев Толстой написал роман «Воскресение», повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий».Уже более полувека здесь музей имени Льва Толстого, где сохранились мебель и вещи, принадлежавшие писателю и его семье. В дом оставили обстановку старой Москвы, изразцовую печь, парадную лестницу.Где: улица Льва Толстого, 21. Станция метро «Парк культуры».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМосква деревянная: где в столице сохранились \\"деревенские избушки\\"Какая судьба ждет знаменитую избу на Верхней Масловке (подробности)