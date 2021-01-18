В Москве сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Его объявили накануне и продлили до вторника, 19 января. Предупреждение действует до полудня, однако может быть вновь объявлено.«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В Москве это связано с гололедицей. Ее провоцируют серьезные холода, которые в столичный регион принес южный циклон. За минувшие выходные в Подмосковье сугробы достигли 40 см — это в полтора раза больше нормы. Понедельник, 18 января, станет очень холодным. Днем до -22 градусов Цельсия.— Во вторник, 19 января облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве -23...-21°, по области -26...-21°. Днем в Москве -14...-12°, по области -17...-12°. Ветер западный 3-8 м/с. Местами гололедица, — сообщает Гидрометцентр России.Дальше холода резко отступят, и к 21 января днем будет около нуля градусов.НА ЗАМЕТКУЧто означают цвета опасности погоды«Окрас» предстоящей погоды определяет Гидрометцентр. Это своего рода маркер для всех экстренных служб, чтобы те были готовы к возможным катаклизмам. Синоптики изучают прогноз и делают выводы о степени опасности предстоящей погоды. Цвета наносят на интерактивную карту на официальном сайте.Зеленый цвет означает, что никаких опасных сюрпризов погоды не будет. Желтый — знак потенциальной опасности. Если прогнозируют ливни, грозы, порывы ветра, снегопады, то объявляют его. Оранжевый код означает, что стихия может нанести серьезный ущерб: не только строениям, но и здоровью людей. Красный уровень погодной опасности объявляют крайне редко. Он свидетельствует о том, что надвигается шторм, экстремальная жара или холод, наводнение или загрязнение воздуха, которые угрожают всему населению.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМоскву и Подмосковье ждет самая морозная ночь зимы: до -31 градуса!В Крещенскую ночь стужа немного ослабеет (подробности).