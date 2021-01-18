Будут ли учиться школьники Москвы 19 января 2021 года? Ученики могут не посещать занятия, если температура воздуха опустится до -25 градусов и ниже. Об этом \\"КП\\" рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.- Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26–28 градусов, а старшеклассники — если температура от минус 31 градуса и ниже, — рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.Стоит обратить внимание, что занятия не отменят, школы продолжат работать в установленном режиме.- Будет организован учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. В помещениях будет обеспечен оптимальный температурный режим, - объяснили в ведомстве.Напомним, что в соответствии с указом мэра Москвы ученики 1-11 классов возвращаются с 18 января к очному обучению. Все столичные образовательные организации готовы к учебному процессу, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.А ждать ли сильных морозов, покажут ли градусники отметку -25 градусов?- В условиях относительно солнечной погоды и северного ветра морозы продолжат крепчать, а температурный фон окажется на 11-12 градусов ниже, чем положено в разгар зимы, - говорят в метеобюро \\"Фобос\\".Синоптики говорят, что такой лютой зимы не было четыре года. Но морозы оказались недолгими, уже до конца недели состоится \\"потепление\\".- Прогнозируемая температура воздуха в столице в ночь на 19 января, когда пройдет Крещение, будет -20... -22 градуса, но уже днем в городе будет -12 градусов. В столице 21 января пойдет снег, температура будет около -4... -6 градусов, к выходным погода изменится вплоть до оттепели - будут плюсовые показатели, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист метеобюро Москвы.