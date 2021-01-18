В экстренные службы на прошлой неделе позвонила 21-летняя жительница Подмосковья. Поведала грустную историю: она повздорила со своим парнем и решилась одна пойти домой поздним вечером. Это случилось возле деревни Ракитино неподалеку от Рузы.Девушка хотела срезать через лес, но заплутала. К счастью, мобильник ловил и удалось позвать на помощь. Обращение передали в полицию. На место выехал экипаж патрульно-постовой службы: старший лейтенант Владимир Митяев, прапорщик Николай Семенный и старший сержант Михаил Трегубов.— Полицейские отправились на поиски в лес по оставленным на снегу следам, а на патрульном автомобиле включили громкоговорящее устройство и проблесковые маячки — чтобы привлечь внимание потерявшейся, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.В итоге потеряшку нашли. Та провела в лесу несколько часов. Хорошо, что случилось все до начала морозов, которые сохраняются в регионе последние несколько дней. Однако снега в лесу по колено, да и температура была под минус 15 градусов Цельсия.Пытаясь найти выход из чащи, девушка потеряла кроссовки. От холода и усталости отказывали ноги. Благо в этот момент ее нашли полицейские. Прапорщик Семенный снял ботинки и отдал их несчастной. Коллеги подхватили ее на руки и по очереди несли до машины. При этом третий полицейский весь путь по сугробам шел без обуви.Сотрудники отвезли спасенную в больницу. Там медики оказали первую помощь. Обошлось без тяжелых увечий и обморожения.— Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым принято решение о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы, — добавили в пресс-службе ведомства.