Москва и Подмосковье пережили самую холодную ночь зимы. В мегаполисе стужа особо не лютовала – воздух остыл до -24 градуса. А вот во многих районах области трещал 30-градусный мороз. В Зарайске -31,4, в Черустях -31,2, в Серебряных Прудах -30, в Новом Иерусалиме -29,4 градуса.В понедельник днем – мороз и солнце: в Москве на улице -17 градусов, в Подмосковье, как обычно, померзнуть приходится сильнее. В Можайске, Серпухове, Коломе даже в солнечный январский полдень -24 градуса.Крещенская ночь тоже будет студеной, -21...-26 градусов, а днем во вторник -10...-15 градусов. Теплынь практически!- На понедельник пришелся пик морозов, дальше с каждым днем будет теплее, - поделилась с “КП” прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Перелом в погоде произойдет в четверг, 21 января. Ночью еще холодно, до -20. А днем уже всего -2...-4 градуса, снег, метель и порывистый ветер. Ненастье и потепление принесет атлантический циклон. Его траектория пройдет по северу России, Москва и область окажутся в теплом секторе циклона.Дальше – больше. В пятницу и субботу, 22 – 23 января, оттепель до +2...+3 градусов. А в воскресенье Гидрометцентр России обещает +6 градусов и дождь! А если так, то будет установлен новый температурный рекорд. Пока максимум для 24 января +4,1 градуса, держится он с 2002 года.