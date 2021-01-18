Днем 18 января в аэропорту Жуковский (ZIA) самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным источника kp.ru, речь идет о модели МС-21-300. Его сейчас тестируют на подмосковном аэродроме.Во время инцидента никто не пострадал. Салон был пустой, только в кабине воздушным судном управлял экипаж. Внешних повреждений у самолета нет. В ближайшее время его отбуксируют на место стоянки.— В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21 -300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе корпорации «Иркут».Самолет МС-21 - это разработка корпорации «Иркут» и входящей в нее ОКБ им. Яковлева. Название расшифровывается как «Магистральный самолет 21 века». В классе будет представлено два пассажирских самолета будущего. Модели 200 и 300 отличаются числом пассажирских кресел. Планируется, что российская разработка будет очень успешна в сегменте массовых перевозок.МС-21 тестируют с 2017 года. Серийное производство неоднократно переносили. Во многом это связано из-за санкций. Поэтому сейчас разработчики активно заняты импортозамещением деталей, необходимых для воздушного судна.Вплоть до этого инцидента за несколько лет существования МС-21 с ним не было ни одного происшествия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять фактов о новом магистральном лайнере МС-21Первый созданный в новейшей истории России магистральный лайнер МС-21 экономичней, комфортней и современней, чем американские, европейские и китайские конкуренты (подробности).