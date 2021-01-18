Столичный НПЗ приступил к выпуску уникального зимнего дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Топливо работоспособно при температуре до -32 градусов и обладает улучшенными экологическими свойствами. Производство новой продукции стало возможным благодаря пуску комплекса переработки нефти «Евро+» в июле 2020 года.Современный комплекс «Евро+» позволяет делать зимний дизель без добавления присадок. В ходе химической реакции меняется сама структура углеводородных соединений, что позволяет топливу выдерживать низкие температуры. Благодаря такой глубокой очистке сырья от сернистых соединений продукция превосходит требования экологического стандарта Евро-5.Но комплекс «Евро+», старт которому дал президент России Владимир Путин, пополнил ассортимент Московского НПЗ не только морозостойким дизелем. Вместе с ростом производства автомобильного топлива для столичного рынка комплекс позволил отключить и демонтировать сразу пять установок прошлого поколения.«Московский нефтеперерабатывающий завод – одно из ключевых промышленных предприятий города, – резюмировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. - МНПЗ обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона.Сегодня на предприятии продолжается масштабная модернизация, начатая еще в 2011 году. Одним из ее этапов и стал запуск комплекса нефтепереработки «Евро+». Новейшие технологии, применяемые на производстве, позволяют не только выпускать востребованную на рынке продукцию – уже сейчас воздействие предприятия на окружающую среду удалось снизить на 75%».