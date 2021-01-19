Несколько дней назад в аэропорту Шереметьево полиция задержала крупного бизнесмена, известного по громкому делу о рейдерском захвате московского торгового центра «Три кита» Серея Зуева. 65-летний предприниматель прилетел в Москву рейсом из Германии и, пройдя паспортный контроль, был сразу же задержан оперативниками.«В аэропорту Шереметьево был задержан 65-летний бизнесмен Сергей Зуев. На предпринимателя еще в августе 2020 года было возбуждено уголовное дело. Сергей Зуев был объявлен в федеральный розыск, но находился за границей. В настоящий момент Зуев задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) на основании 91 статьи УПК РФ», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органахЛетом прошлого года на Зуева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ - Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения и статье 35 УК РФ - Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.Известно, что инкриминируемые предпринимателю деяния связаны с делом о так называемом захвате торгового центра «Три кита». В конце июля 2020 года в торговый центр «Три кита» приехали некие люди во главе с предпринимателем Сергеем Зуевым, который ранее владел центром. Они предоставили администрации бумаги с решением суда и буквально выдворили нынешних владельцев из здания. Сам Сергей Зуев в интервью утверждал, что приехал в свой торговый центр на законных основаниях в сопровождении четырех адвокатов.Скандальная история «Трех китов» тянется уже два десятилетия. В основе дела — контрабанда итальянской мебели в период с 1999 по 2000 год обществом с ограниченной ответственностью «Лига Марс» для реализации мебельными центрами «Гранд» и «Три кита». Сумма ущерба от незаконной деятельности по разным оценкам составляла до 8 млн $.Одним из фигурантов дела был предприниматель Сергей Зуев, руководитель и совладелец торгового центра «Три кита». После многолетних судебных тяжб, 1 апреля 2010 года Зуев был приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбыв наказание и выйдя на свободу, Сергей Зуев начал возвращать контроль над своими активами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Три кита»: новый виток делаНа днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу (подробности).«Три кита»: колесо крутится обратно (Часть вторая)На днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу (подробности).«Три кита»: попытка перемирия (Часть 3)На днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу (подробности).