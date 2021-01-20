«Я беременна, и у меня рак»: Шантажистка Ариана Лопес получила 7 лет колонии за вымогательство у богатеньких любовников

Ариана Лопес получила 7 лет колонии за вымогательство. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Респектабельный мужчина, появившийся на пороге отдела полиции на востоке Москвы, тщательно подбирал слова.

- У меня вымогают деньги. Много денег. Только дело очень щекотливое… Я не хотел бы, чтобы об этом узнали мои родственники. Особенно жена.

БАНАЛЬНЫЙ РАЗВОД

Игорь Сергеевич (имя изменено) - владелец фирмы, торгующей офисной техникой. Года полтора назад познакомился на сайте с девушкой. Кареглазая блондинка с грудью третьего размера.

- Она чем-то на Анджелину Джоли похожа, - рассказал товарищ. - Мы один раз встретились. Второй. А потом эти встречи стали регулярными.

По словам мужчины, его новая пассия после каждой встречи просила деньги на какие-либо подарки. Понравившаяся брендовая сумочка. Украшение. Шубка.

- А однажды любовница его ошарашила. Заявила, что беременна, - рассказал «Комсомольской правде» источник в следствии. - Разговор вела очень резко: буду делать аборт, на операцию и восстановление мне нужен миллион рублей. Иначе я все расскажу твоей жене!

Любовник заплатил. А через несколько недель девица ему перезвонила.

- Это все из-за тебя! - кричала в трубку. - У меня нашли рак. Мне нужны еще деньги на лечение.

Наш герой начал догадываться, что его банально разводят на деньги и никакой беременности на самом деле не было, как и онкологии. Платить отказался. «Анджелина» сыпала проклятиями, пообещала, что опозорит своего горе-любовника на всю страну.

И тут Игорю Сергеевичу позвонили «с телевидения». Неизвестная девушка представилась редактором популярного ток-шоу на федеральном канале. Мол, мы готовим передачу про любовниц бизнесменов, которые делали от них аборты, не хотели бы вы принять участие?

После такого пассажа он и решился писать заявление в полицию.

ИМЕНИ ДЖЕНИФФЕР

«Беременную» любовницу нашли очень быстро. В паспорте у нее: Ариана Борисовна Лопес. 29 лет. Уроженка Кабардино-Балкарии.

- На самом деле никаких испанских или латиноамериканских корней у девушки нет, - объясняет источник в следствии. - Просто она несколько раз по разным причинам меняла фамилии.

В столицу красотка приехала в начале 2010-х. И тогда была еще не Лопес, а Ахмедова. В вышла замуж и стала Арианой Кравчук. А после развода решила, что фамилию можно взять и покрасивей. Так она стала Лопес. (По действующим российским законам граждане при желании могут брать любые фамилии, не обязательно по супругам, - Авт.). Вероятно, в честь актрисы Джениффер Лопес.

В телефоне Арианы следователи обнаружили переписки с еще несколькими женатыми мужчинами. А потом выяснилось, что жертвой шантажа из-за вымышленной беременностью стал еще один любовник, с которым красавица встречалась параллельно с Игорем Сергеевичем.

РЕБЕНОК НЕ ПОМОГ

Как сообщают в Московской прокуратуре, Ариане Лопес предъявили обвинение по статьям «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере» (до 10 лет) и «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (до 15 лет).

- Оба потерпевших показали, что в схемах Арианы Лопес участвовали и другие люди, звонившие от ее имени, - продолжает источник. - Вот только установить их личности так и не удалось.

Прокурор озвучил в суде, что обвиняемая успела получить от двух своих бывших любовников больше 2 миллионов рублей. При этом на момент ее задержания общая сумма денег, которые она вымогала, переваливала за 4 миллиона.

И вдруг сюрприз! На одном из заседаний Ариана заявила судье:

- Ваша честь, я беременна!

И предъявила справку. Позже беременность подтвердили и другие врачи.

- Гражданка Лопес сказала, что пока шло следствие, она завела отношения с новым мужчиной и решила родить от него ребенка.

- Заключение брака и беременность - довольно распространенный способ смягчения предстоящего наказания, если фигурантками уголовных дел становятся женщины, - объяснил «Комсомольской правде» адвокат Евгений Корчаго.

Кстати, о своей беременности недавно заявила фигурантка дела о гибели актера Дмитрия Марьянова Оксана Богданова, директора реабилитационного центра «Феникс», из которого звезду кино доставили в реанимацию (а там уже не смогли спасти).

Впрочем, Ариану Лопес будущий ребенок от тюрьмы не спас. Перовский районный суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.

- Среди отягчающих обстоятельств - тот факт, что за время следствия гражданка Лопес даже не попыталась реабилитироваться, вернув потерпевшим взятые у них деньги, - сообщил наш источник.

Адвокаты Лопес сейчас пытаются оспорить приговор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В деньгах она не нуждалась»

Как выяснилось, Ариана Лопес - близкая знакомая телеведущий и Instagram-блогера Алины Ян.

- Мы не лучшие подруги, но одно время - года два-три назад - регулярно общались, ходили вместе на разные тусовки, - рассказала Алина Ян «КП». - Но я с Арианой не виделась уже год или даже больше. Расстались после ссоры… Если честно, я так и знала, что с ней что-то могло случиться. Ариана - человек, который живет полной жизнью. Она - оторва.

- Кем Ариана Лопес работала в Москве? Чем занималась? Один из ее знакомых уверяет, что она якобы была в эскорте.

- Про работу я ничего не знаю. В плане личной жизни Ариана была скрытная, а я не спрашивала. Я только видела, что Ариана в деньгах не нуждается. У нее был «Гелендваген». Потом она его разбила, но отец купил ей новую машину. Мне она говорила, что у нее отец обеспеченный.

ЧЕМ ЕЩЕ ПРОСЛАВИЛАСЬ

Посадила четырехлетнего племянника за руль

Ариана Лопес впервые попала в скандальные хроники еще больше трех лет назад, в ноябре 2017-го. Тогда в соцсетях выплыл шокирующий ролик, как за рулем машины по МКАД едет совсем маленький мальчик. На вид ему годика три-четыре.

Разумеется, поднялся скандал.

Позже установили, что видео было выложено в Instagram на страничке у той самой Арианы Лопес (после той истории женщина удалила аккаунт). Ариана заявила, что на видео - ее четырехлетний племянник. Она оправдывалась, что на самом деле мальчик машиной не управлял. «Он просто сидел у меня на коленках и держался за руль. Машину вела я», - говорила автоледи.

В ГИБДД после того резонансного скандала о наказании гонщице ничего не сообщали. По словам же друзей, Ариана тогда отделалась штрафом за перевозку ребенка в салоне без детского кресла.

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