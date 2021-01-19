18 января в Большом Московском цирке чествовали артистку Николь. Это сценический псевдоним слонихи. Минувшим летом ее привезли из ростовского зоопарка в цирк, который возглавляет Эдгар Запашный. С рождения самке дали кличку Эколь, но в шоу она будет под сценическим именем.Николь исполнилось четыре года.— В представлениях она пока не участвовала, ее активно готовят. Дрессировщики называют ее вундеркиндом, поскольку за столь короткий срок она успела выучить 15 трюков, — рассказали kp.ru пресс-секретарь Большого Московского цирка Лилия Садыкова.Таких больших артистов в штате развлекательного учреждения до прошлого года не было. Эколь-Николь поселили в просторный внутренний вольер, который возвели специально под ее габариты. Чтобы было комфортно, сделали пол с подогревом. В рационе сено, трава, хлеб, сушки, сахар, крупа, зеленые ветки, отруби, фрукты и овощи.В подарок на день рождения слониха получила торт из сушек и сухарей — ее любимое лакомство. Ее родители — Синта и Юма — попали в Ростов-на-Дону из берлинского зоопарка в 2009 году. Сейчас им по 15 лет. У Эколь есть сестра Ситара, которая осталась с родителями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Рисует, моет посуду — все повторяет за людьми»: в интернете разыграют картину шимпанзе Микки из цирка ЗапашныхСвой первый юбилей 10-летний шимпанзе Микки встречал при параде: на шею повязали франтовской шарф, обрядили в рваные джинсы с подворотами и худи с капюшоном (подробности).