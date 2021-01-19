13 января Оксана Патрова работала дома на удаленке. 37-летняя москвичка трудится в фирме, которая производит косметику. В полдень позвонили якобы из банка ВТБ и сообщили: ваша карта готова.— Я ничего не заказывала. Они сделали вид, что уточняют и сообщили, что произошла ошибка. Надо отметить заявку. Пришла SMS от банка — с кодом подтверждения операции. Я отказалась диктовать цифры. Они успокоили: «Вы назовете их роботу, мы ничего не услышим», — рассказала Оксана корреспонденту kp.ru.Женщина поверила. Аферисты постоянно подначивали: «Надо разобраться, иначе потом за обслуживание спишут». Тут же с ее карты улетело 150 тысяч рублей.— Звонивший рассказал, что с моим счетом происходят странные операции, деньги пытаются украсть. Причем сотрудники из банковского офиса. Мне предложили перевести накопления на безопасный счет и отправили к банкомату.Психологический момент: все время мошенники держали Оксану на линии. Говорили не класть трубку, даже по пути до банкомата. Сработала классическая схема: москвичка думала, что переводит накопления — более 3 млн рублей — на резервный счет, а по факту сама же скинула их аферистам.Дальше история приобрела детективный оборот.— Мне предложили разоблачить мошенников из числа сотрудников банка. Уверили, что они подали от моего имени несколько кредитных заявок. Я должна пойти и взять кредит. Объяснили, что нужно попросить около миллиона рублей наличными и якобы после этого аферисты предложат мне больше. Так и случилось! — описывает схему пострадавшая.На деле реальный работники банка просто отработали алгоритм. Оксана запросили чуть больше одного миллиона рублей. В отделении знали о ее платежеспособности и предложили больше — 3,2 млн рублейАферисты из телефона внушали, что к операции уже подключились оперативники из МВД, группа захвата СОБР вот-вот будет их брать. Деньги выдадут мечеными купюрами. Останется только положить их через банкомат на очередной «безопасный» счет.Все «спецоперация» закончилась только к восьми вечера. К этому моменту Оксана перевела на счет мошенников 7,5 млн — кредитные и свои сбережения. Возвращаясь домой, прокрутив в голове события, поняла — ее обманули.Вечер продолжился в полиции. Приняли заявление, будут расследовать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — до десяти лет колонии. В банке посочувствовали, но сказали, что ничем помочь не могут. Оксана попросила скостить процент по тому кредиту. Ее просьбу будут рассматривать.Есть надежда на процедуру банкротства: она не вернет деньги, но, возможно, скостит кредит. Однако у пострадавшей ипотечная квартира — при банкротстве ее могут забрать.Провернуть эту аферу было бы невозможно, если б у преступников не было номера карты и паспорта москвички. Где они их взяли — остается только гадать. Данные продают на черном рынке в интернете те же самые сотрудники банков.«Шансы вернуть деньги есть...»Комментирует управляющий партнер юридической компании «Старт» Руслан Авдеев:— Шансов выиграть дело в суде, отменить выдачу кредита и перечисление денежных средств у героини крайне мало. Платежные поручения содержат все необходимые реквизиты, клиентом успешно пройдена аутентификация, при входе в систему введены корректные пароль, логин и главное — код из SMS. На момент исполнения банком платежных поручений от клиента не поступало уведомлений о несанкционированных действиях.Тем не менее, Оксана действует правильно, обращаясь и в банк, и в правоохранительные органы. Кредитная организация проведет собственное расследование, возможно выявив причастных среди сотрудников самого банка. Это поможет общему делу.Найти правонарушителей, может быть, получится. Денежные средства оставляют следы. Но вернуть деньги с большей долей вероятности не получится. Такие преступные группировки используют счета подставных лиц и множественные переводы. Не удивлюсь, если окажется, что суммы уже обналичены где-нибудь в Украине или других сопредельных государствах.