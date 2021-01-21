Какие ограничения по коронавирусу отменяются в Москве с 22 января 2021: город возвращается к нормальной жизни

Мэр своим указом разрешил посещение детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с распространением коронавируса в Москве внушает осторожный оптимизм. Мэр города Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что снизилось ежедневное количество заболевших – выявляют 2000-4000 новых случаев, снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек. В коронавирусных госпиталях свободно свыше 9000 коек. Прививку от коронавируса сделали уже 220 тысяч москвичей.

- В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения, - написал Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал в каких условиях предстоит жителям города в ближайшие недели. Если улучшение ситуации продолжится, то постепенно будут сняты и другие ограничения. А для этого нужно: сделать прививку, носить маску и перчатки в общественном месте.

Какие ограничения по коронавирусу отменяются в Москве с 22 января 2021 года:

1. Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения (находящиеся в ведении правительства Москвы) будут работать в обычном режиме.

2. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

3. Допустимое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

4. Разрешено посещение детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков. Количество детей и взрослых не должно превышать 50% общей вместимости помещений.

5. Возобновляется работа музеев, библиотек, а также проведение концертов и мероприятий (культурно-досуговых, развлекательных, спортивных и других) – участников не может превышать 50% общей вместимости места проведения.

Какие ограничения сохраняются:

1. Дистанционное обучение продлевается в вузах до 6 февраля 2021 года (по решению Минобрнауки России).

2. Продолжает действовать ограничение о переводе не менее 30% сотрудников офисов на дистанционную работу.

3. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

4. Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Привилось около 200 тысяч человек»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве после Нового года

В столице побит рекорд по количеству записавшихся на вакцинацию (подробности)