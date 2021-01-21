Реконструкция стадиона "Москвич": Натуральный газон, олимпийские кольца и стрелковая галерея

Для профессионалов и любителей откроют ещё одну спортивную площадку. Фото: stroi.mos.ru

Среди москвичей всегда находилось немало тех, кто любит погонять мяч. Фанатов футбола заметно прибавилось после мундиаля в столице в 2018 году. Для профессионалов и любителей в Москве строятся новые футбольные поля и обновляются исторические арены. Среди них - открытый в 1969 году стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте. Прежде его называли "АЗЛК", поскольку создавался для рабочих Автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Сейчас арена принадлежит спортивной школе олимпийского резерва "Москвич". Сооружение находится на реконструкции.

"В Москве проводится большое спортивное строительство, - сказал сегодня, 21 января, мэр Сергей Собянин во время осмотра реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках. - Построено четыре стадиона международного уровня, семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой. В стройке находится еще четыре поля и один стадион. На стадионе "Москвич" сегодня проводится серьезная реконструкция. В разы увеличивается под трибуной пространство, количество мест на трибунах. Сама инфраструктура будет, конечно, другого качества, в том числе размер футбольного поля. Здесь будет обустроено и легкоатлетическое пространство для того, чтобы проводить качественные соревнования российского и международного уровня. По плану реконструкция должна завершиться в 2022 году, но я надеюсь, что до конца этого года все основные работы будут выполнены".

Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

Реконструкцию стадиона "Москвич" проводят впервые за его полувековую историю. После обновления спорткомплекс станет таким:

- общая площадь увеличится в 5 раз – с 1,9 до 9,7 тысяч квадратных метров;

- на футбольном поле размером 105 на 68 метров - натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, система освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистема;

- на трибунах с навесами - на 20 процентов больше зрителей, чем раньше – до 4 200 человек, включая отдельный сектор для почётных гостей и 44 места для инвалидов. Каждый из 5 секторов трибун окрасят в один из цветов олимпийских колец - синий, чёрный, красный, жёлтый, зелёный;

- под трибунами - помещения для спортсменов и судей, а также стрелковая галерея. Здесь устроят 50-метровый тир на 10 стрелковых мест – для стрельбы из малокалиберного оружия; 25-метровый тир на 12 стрелковых мест – для стрельбы из малокалиберного оружия; 10-метровый тир на 64 стрелковых места – для стрельбы из пневматического оружия;

- в легкоатлетическом ядре стадиона - круговая беговая дорожка на 8 полос, прямая беговая дорожка на 10 полос, а также секторы для прыжков в длину и тройного прыжка, прыжков в высоту и с шестом, метания копья, диска и молота и толкания ядра;

- пресс-центр с залом для конференций, ТВ- и радиостудиями, комментаторскими;

- рядом со стадионом - открытая парковка на 166 машиномест и 2 места для стоянки автобусов.

Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

В перспективе на стадионе "Москвич" можно будет проводить соревнования по футболу и лёгкой атлетике, а также тренировки учащихся СШОР "Москвич". В свободное от занятий профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет принимать всех желающих.

КОГДА ОТКРОЮТ

Реконструкцию стадиона "Москвич" планируют полностью завершить в 2022 году.

Сейчас участок застройки освободили от инженерных коммуникаций. Строители возводят несущие железобетонные конструкции и металлические фермы козырька над трибунами, а также занимаются отделкой и монтажом внутренних инженерных систем.

Фото: stroi.mos.ru

ПЛАНЫ

В 2021 - 2022 годах в столице, кроме стадиона "Москвич", планируют построить ещё три футбольных поля:

- в Юго-Западном округе (улица Паустовского, вл. 6, корп. 2);

- в Зеленограде (мкр. 9 - у корп. 919 и около площади Колумба).

Везде появятся полноразмерные (105 на 68 метров) футбольные поля с искусственным покрытием, подогревом и трибунами, а также раздевалками и спортзалами.

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