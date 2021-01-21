Буксующие фуры и мелкие аварии: Москва встала в пробки 9 баллов из-за снегопада

21 января Москву вновь завалило снегом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице из-за сильного снегопада автомобили стали в пробки. В настоящее время загрузка дорог 9 баллов, сложно проехать на шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте, на северо-западе и востоке МКАД, в районе Савеловского вокзала.

- На трафик влияют гололедица, снежные заносы, мелкие ДТП и буксующие на МКАД фуры, а также коммунальные службы, которые ликвидируют последствия снегопада, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Оставить машины и пересесть на автобусы, метро – такие советы дают в столичном департаменте транспорта. Поездки на авто лучше отложить на более позднее время до 19.30. Сейчас нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.

Столичные коммунальщики ликвидируют последствия снегопада. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, задержек или отмен рейсов из-за снегопада нет. Согласно «Яндекс. Расписанию», во Внуково – 5 рейсов задержано, 2 отменено, в Домодедово – 3 рейса задержано, в Шереметьево – 6 рейсов задержано, 2 отменено. Изменения по техническим причинам авиакомпаний.

Синоптики из метеобюро «Фобос» говорят, что в столицу пришел циклон «Горан» с метелью и туманами, снегопад продлится около 7 часов. За это время сугробы вырастут до 3 см.

- Температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы – до -8…-10 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Уже ближе к утру 22 января температура в Москве приблизится к 0 градусов – почти на 10 градусов выше нормы. Ожидается плюсовая температура вплоть до 29 января.

- Русская зима еще вернется, но уже с более умеренными морозами – около -6… -10 градусов, снег тоже ожидается, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Из-за непогоды столицу сковали пробки. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Будут убирать снег?

Коммунальные служба города уже начали убирать проезжую часть, тротуары и дворы домов. Утром состоялась плановая чистка снега и наледи на Патриаршем мосту.