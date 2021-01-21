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Буксующие фуры и мелкие аварии: Москва встала в пробки 9 баллов из-за снегопада

Движение в городе затруднено, на дорогах - гололед и снежные заносы
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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21 января Москву вновь завалило снегом.

21 января Москву вновь завалило снегом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице из-за сильного снегопада автомобили стали в пробки. В настоящее время загрузка дорог 9 баллов, сложно проехать на шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте, на северо-западе и востоке МКАД, в районе Савеловского вокзала.

- На трафик влияют гололедица, снежные заносы, мелкие ДТП и буксующие на МКАД фуры, а также коммунальные службы, которые ликвидируют последствия снегопада, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Оставить машины и пересесть на автобусы, метро – такие советы дают в столичном департаменте транспорта. Поездки на авто лучше отложить на более позднее время до 19.30. Сейчас нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.

Столичные коммунальщики ликвидируют последствия снегопада.

Столичные коммунальщики ликвидируют последствия снегопада.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, задержек или отмен рейсов из-за снегопада нет. Согласно «Яндекс. Расписанию», во Внуково – 5 рейсов задержано, 2 отменено, в Домодедово – 3 рейса задержано, в Шереметьево – 6 рейсов задержано, 2 отменено. Изменения по техническим причинам авиакомпаний.

Синоптики из метеобюро «Фобос» говорят, что в столицу пришел циклон «Горан» с метелью и туманами, снегопад продлится около 7 часов. За это время сугробы вырастут до 3 см.

- Температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы – до -8…-10 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Уже ближе к утру 22 января температура в Москве приблизится к 0 градусов – почти на 10 градусов выше нормы. Ожидается плюсовая температура вплоть до 29 января.

- Русская зима еще вернется, но уже с более умеренными морозами – около -6… -10 градусов, снег тоже ожидается, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Из-за непогоды столицу сковали пробки.

Из-за непогоды столицу сковали пробки.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Будут убирать снег?

Коммунальные служба города уже начали убирать проезжую часть, тротуары и дворы домов. Утром состоялась плановая чистка снега и наледи на Патриаршем мосту.

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