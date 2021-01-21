Мосжилинспекция: "Никаких массовых проверок квартир с незаконными перепланировками в столице не проводим"

Среди владельцев квартир с перепланировками - переполох. Все обсуждают новость о массовых проверках жилых домов сотрудниками жилищных инспекций. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Среди владельцев квартир с перепланировками - переполох. Все обсуждают новость о массовых проверках жилых домов сотрудниками жилищных инспекций. Якобы ищут незаконные перепланировки вроде снесённых стен и дополнительных коммуникаций. Нарушителям выписывают штраф.

В Мосжилинспекции поспешили успокоить всех, кто делал или собирается сделать перепланировку в своей квартире.

- Информация о массовых проверках квартир с незаконными перепланировками недостоверна, - сообщила "Комсомольской правде" пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко. - Сообщения и жалобы о проведении в жилых домах самовольных работ по перепланировке поступают в Мосжилинспекцию от жителей и организаций, например, управляющих и специализированных компаний. Или во время согласования ранее выполненных работ по заявлению от самих владельцев помещений об оформлении акта для узаконивания перепланировки. Только после этого жилищные инспекторы могут провести проверку квартиры. Например, за 2020 год в столице выявлено более 1300 незаконных перепланировок исключительно по обращениям жителей и организаций. Никаких массовых рейдов мы не устраиваем.

Как объяснили в Мосжилинспекции, прежде чем прийти в "нехорошую" квартиру, на которую пожаловались соседи или сотрудники ДЕЗа, инспекторы выясняют, кто ее владелец, запрашивает техническую документацию на помещение.

- Затем готовим распоряжение на проверку, уведомляем собственника надлежащим образом о предстоящей проверке, в назначенный день инспектор выходит на адрес, - пояснила Виолетта Нежевенко. - Если собственник дважды добровольно не предоставляет доступ в квартиру, тогда инспекция обращается в суд с иском о понуждении предоставить доступ. Решение суда исполняют сотрудники службы судебных приставов (ФССП). Если в квартире сделана самовольная перепланировка нарушителю выписывают протокол и штраф в 2 - 2,5 тысячи рублей. Кроме того, ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние.