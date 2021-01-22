Если надо - уколюсь!

Чем больше людей получат вакцину, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. Фото: АГН «МОСКВА»

Желающие защититься от ковида могут записаться на прививку в один из 100 прививочных пунктов при поликлиниках Москвы. Или даже прийти на выездную точку - в некоторых торговых центрах и театрах, например, в ГУМе и «Геликон-опере».

Тех, кто может участвовать в вакцинации, тоже с каждым днем становится больше. Список категорий продолжает расширяться (подробнее - на mos.ru).

Своими ощущениями от прививки поделились некоторые москвичи.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЕРВЫМИ СТАЛИ СОЦРАБОТНИКИ И УЧИТЕЛЯ

Масштабная вакцинация в городе началась в группах риска - среди работников образования, социальной сферы, медицины. Им чаще всего приходится общаться со многими людьми ежедневно.

- Как только открылась запись на прививку в декабре, я сразу же записалась в числе первых, - рассказала Ольга Подлесная, учитель школы «Технологии обучения». - Хочу защитить себя и своих близких от опасной инфекции. К тому же мой супруг участвует в исследовании вакцины от коронавируса. А у меня уже вакцинация завершилась и начали вырабатываться антитела.

- Что чувствовали после первого укола?

- Все было хорошо, только немного побаливало само место укола, буквально день-два. Никаких симптомов недомогания - ни повышения температуры, ни слабости. Я продолжала работать, как обычно. И после второго укола, кстати, самочувствие было отличное.

- На ваш взгляд, почему важно пройти вакцинацию, особенно тем, кто в группе риска?

- Как и при любой другой вакцинации, это нужно для защиты организма. Мы ведь делаем прививки от гриппа и разных болезней. Это нормальная практика, тем более когда мир борется с такой опасной инфекцией, как коронавирус. У меня уже все родственники, у кого нет противопоказаний, либо полностью привились от ковида, либо сделали первый укол и готовятся ко второму.

Где записаться. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ

Во многих семьях у тех, кто сделал прививку, есть маленькие дети и пожилые родственники. Это тоже повлияло на решение пройти вакцинацию.

- Мне хотелось обезопасить в первую очередь их и себя, и тех, с кем общаюсь по работе, - говорит Екатерина Гарскова, заведующая отделением срочного социального обслуживания территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Сокольники». - После прививки я поехала на работу, никаких ощущений не было. Считаю, если человек привился, у него больше шансов справиться с этой заразой.

Социальный работник ТЦСО «Чертаново» Татьяна Букланова тоже легко прошла вакцинацию.

- Температура не повысилась после укола, чуть ломота ощущалась в теле, но недолго, - рассказала Татьяна. - Ни отгулов, ни больничный не брала, продолжала работать. Рекомендую всем делать прививку, чтобы чувствовать себя защищенными от ковида. Чем больше людей получат вакцину, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. Город нам дает возможность привиться, нужно этим воспользоваться, чтобы скорее победить вирус.