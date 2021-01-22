Топ-25 в российской аграрной отрасли

Абрамченко Виктория Валериевна

Позитивная динамика развития АПК на фоне общего спада в экономике, решение задач по сдерживанию роста цен на базовые продукты питания, запуск системы поддержки и продвижения региональных продовольственных брендов, разработка нормативно-правовой базы в сфере производства сельхозтоваров с улучшенными характеристиками («зеленой продукции»), а также привлечение инвестиций в сельское хозяйство регионов входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в декабре 2020 года.

Лидерами рейтинга остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Так, Виктория Абрамченко анонсировала появление в России продукции АПК с улучшенными характеристиками, для регулирования которой разработаны два проекта федеральных законов - «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» и

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», а также поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с властями КНР по поводу открытия портов этой страны для российской рыбной продукции.

Патрушев Дмитрий Николаевич

Позитивным сигналом для главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева становится положительная оценка ситуации в отрасли со стороны Владимира Путина: президент заявил о «хорошем темпе развития отрасли за последние годы». В 2020 году в России собран один из крупнейших урожаев зерна в новейшей истории. При этом одним из основных направлений работы в сфере регулирования АПК становится сдерживание цен на социально значимые товары. Важными информационными поводами, связанными с деятельностью Дмитрия Патрушева, стали подписание соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговыми сетями, а также серия проведенных им встреч с производителями сельхозпродукции по вопросам ценообразования.

На фоне запрета Россельхознадзором поставок томатов и перца из ряда регионов Армении, Турции и Узбекистана, ограничения импорта томатов и яблок из Азербайджана, а также последующего смягчения ряда указанных мер усиливается влияние главы ведомства Сергея Данкверта (перемещается с 7-го на 5-е место). Кроме того, усиливают позиции в рейтинге заместители министра сельского хозяйства Оксана Лут (с 14-го на 13-е место) и Максим Увайдов (с 29-го на 20-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Кашин Владимир Иванович

Самым влиятельным парламентарием среди фигурантов рейтинга в декабре становится председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (с 4-го на 3-е место). В конце 2020 года нижней палатой парламента был принят в третьем чтении законопроект о праве крестьянских фермерских хозяйств, созданных как юридические лица, сохранить свой статус. Среди его соавторов - Владимир Кашин и первый замглавы думского Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников (перемещается с 11-го на 10-е место и переходит в группу с очень сильным влиянием).

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?».

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

Полная версия рейтинга доступна на сайте Regcomment.ru.

практика

Будущих дипломатов научили торговать мясом

Крупнейший в России производитель мясной продукции - Группа «Черкизово» - завершил учебный модуль со студентами МГИМО, проведя курс по работе на зарубежных аграрных рынках.

С одной стороны

Дипломатия - не только и не столько «выражение крайней озабоченности», вручение нот протеста, отзыв послов для консультации и «ТАСС уполномочен заявить». Это еще и налаживание экономических связей.

С другой стороны

Группа «Черкизово» на своем участке практически решила проблемы импортозамещения и активно прорывается на зарубежные рынки. Накопив большой опыт в общении с иностранными партнерами, производители решили поделиться им со студентами.

Учебный модуль «Практические вопросы организации экспорта российской агропромышленной продукции (на примере мясного рынка)» провели для Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Курс позволял не только изучить тонкости работы мясной промышленности, но и приобрести практические навыки организации экспортных поставок мяса из России на ключевые зарубежные рынки.

К курсу лекций и практических занятий привлекли ведущих российских специалистов. Успешно прошел круглый стол «Актуальные вопросы развития экспорта российской мясной продукции», в онлайн-режиме рассмотрели вопросы поставки продуктов птицеводства на рынок КНР и стран Персидского залива, проработали практические нюансы юридических вопросов, логистики, мер господдержки экспорта продукции АПК.

Группе «Черкизово» было что рассказать: лидер мясного рынка России завершил прошлый год 70-процентным приростом объемов экспортных поставок по сравнению с 2019-м.

ЦИТАТА

«Наше сотрудничество с МГИМО отражает возрастающую роль зарубежной торговли для российской аграрной отрасли. Успешно решив задачу импортозамещения, она переходит к следующему этапу развития, связанному с расширением присутствия отечественной продукции на международных рынках».

Директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия МИХАЙЛОВА.

КСТАТИ

Летом Группа «Черкизово» стала одним из участников организованного Школой бизнеса МГИМО масштабного кейс-чемпионата. В его рамках студенческие команды соревновались в решении задач развития бизнеса.