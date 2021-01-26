Как проверить кислород в крови в Москве бесплатно и без записи

Проверить кислород в крови можно в "Уголках здоровья" при некоторых МФЦ. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пандемия приучила нас мыть чаще руки, носить маску, держать дистанцию и проверять своё здоровье. Многие регулярно сдают тесты на коронавирус и антитела к нему. В том числе отслеживают и один из главных показателей ковида - кислород в крови. Для этого нужен специальный прибор - пульсоксиметр. Конечно, его можно купить в аптеке в среднем за 500 - 1500 рублей, но все же такая техника найдётся дома не у каждого.

Впрочем, узнать уровень кислорода в крови можно и бесплатно. Услуга доступна в автоматическом диагностическом комплексе "Уголок здоровья" в некоторых МФЦ и в центрах здоровья при районных поликлиниках. Заодно там можно пройти экспресс-обследование организма - измерить давление, рост, вес, узнать в целом о своём самочувствии, получить рекомендации специалиста.

КУДА ПРИХОДИТЬ

1. В любой из более чем 30 МФЦ, в которых работает "Уголок здоровья". Среди таких центров госуслуг, например, флагманские офисы Южного и Восточного округов, МФЦ Зеленограда, Новой Москвы, Центрального округа столицы (адреса - здесь).

Время работы: ежедневно, с 8.00 до 20.00, во флагманских офисах - с 10.00 до 22.00.

2. В ближайший из 60 центров здоровья при взрослых поликлиниках (адреса и расписание - на портале Открытых данных Москвы).

ЧТО ПРИНЕСТИ С СОБОЙ

Паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не нужна.

Узнать уровень кислорода в крови можно бесплатно в автоматическом диагностическом комплексе "Уголок здоровья" в некоторых МФЦ и в центрах здоровья при районных поликлиниках. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ

1. В центрах госуслуг:

- измерение артериального давления и пульса;

- измерение роста и веса;

- анализ состава тела (предупреждение и выявление сосудистых болячек, ожирения и метаболических заболеваний);

- анализ выдыхаемого воздуха;

- анализ насыщения крови кислородом и работы сердца.

Все процедуры посетитель делает сам, следуя инструкции после нажатия на экране кнопки "Пройти тестирование". В отдельной кабинке нужно будет снять верхнюю одежду и все тяжёлые предметы, а также разуться, снять носки и надеть одноразовые тапочки. Для дезинфекции рук здесь имеется санитайзер.

Обследование займёт не более 15 минут.

2. В поликлиниках:

- измерение роста и веса, индекса массы тела, артериального давления, диагностика артериальной гипертонии;

- экспресс-анализ уровня общего холестерина в крови, глюкозы;

- спирометрия - оценка основных показателей дыхательной системы;

- измерение внутриглазного давления и проверка остроты зрения, а также другие исследования по назначению врача.

На все процедуры уйдет в среднем от 30 минут до 1 часа.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центрах госуслуг и в поликлиниках данные экспресс-обследования и рекомендации по здоровому образу жизни выдают сразу после проверки состояния организма. Их можно получить на руки в распечатке или на электронную почту. Кроме того, все результаты загружаются в электронную медкарту посетителя.

Если медосмотр покажет признаки или высокий риск заболеваний, то пациенту выдадут направление к специалистам поликлиники, к которой он прикреплён.

ФИШКА

Только во флагманских центрах госуслуг Москвы основные показатели вашего организма, в том числе и кислород в крови, проверит машина будущего - специальный робот-диагност. Он самостоятельно подстраивается под рост человека и проводит обследование.

Все быстро и без записи:

- бесконтактное измерение температуры тела;

- определение давления и пульса;

- оценка уровня кислорода в крови;

- замер уровня сахара в крови без прокола с помощью неинвазивного глюкометра.

Робот-диагност поможет узнать о возможных проблемах со здоровьем. Во время обследования электронный "доктор" поднимет настроение приятной беседой, даст рекомендации по здоровому образу жизни, при желании пожмёт вам руку.

На приём к роботу можно прийти в любой удобный флагманский офис МФЦ:

- в Центральном округе - ст. м. "Деловой центр", Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити");

- в Южном округе - ст. м. "Пражская", ул. Кировоградская, д. 13А (торгово-развлекательный центр "Columbus");

- в Юго-Западном округе - ст. м. "Тёплый стан", Новоясеневский пр-т, д. 1 (торгово-развлекательный центр "Спектр");

- в Восточном округе - ст. м. "Щелковская", Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр "Щелковский").

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