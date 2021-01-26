Всегда делайте то, что нравится!

Екатерина Архипова придумывает уютный текстильный мир для детей и новорожденных

Когда рождается ребенок, мир меняется. Причем очень стремительно. И хорошо бы успеть в этих постоянно меняющихся декорациях найти себя, свое место в социуме, чтобы жить творчески и в достатке и остаться любящими родителями.

Программа «Свобода.Ответственность.Доход» предоставила такую возможность всем желающим семьям с детьми – раскрыть свою индивидуальность в собственном деле и повысить доход.

Среди бизнес-идей оказались: одежда для детей и взрослых, текстиль для дома, украшения и бижутерия, фруктовые букеты, различные услуги и еще десятки других решений, готовых к воплощению.

За полтора месяца более 500 участников научились не только основам предпринимательского дела, но и прокачали свои «гибкие» навыки и личностные компетенции, чтобы быть востребованными.

Людмила Дербенко, девушка со стилем – основатель онлайн-школы цифрового рисунка и архитектурной графики

Участники освоили основы маркетинга, психологии, экономики, тайм-менеджмента, поднаторели в юридических и правовых вопросах, которые необходимо знать и понимать, имея свой бизнес. В ходе занятий профессиональные эксперты и наставники помогали учащимся пройти путь от идеи до ее превращения в полномасштабный бизнес, - проведено свыше 700 индивидуальных и групповых консультаций. Вместе учились составлять финансовый план, определять целевую аудиторию, упаковывать, рекламировать, продавать и продвигать свой продукт.

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Впечатлениями поделилась теперь уже выпускница программы Елена Шаврова: «У меня структурировалось понимание того, как и что нужно делать, в какой последовательности, какие пути продвижения использовать. Научилась составлять бизнес-модель и финансовый план. Появилось четкое представление и о дальнейших действиях. Я поняла, что продавать, что нужно пробовать разные пути реализации, постоянно проверять гипотезы на практике».

Елена решила приободрить и других мамочек: «Если есть идея, то это уже половина дела, потому что чаще всего сложно как раз ее найти. А дальше нужно просто узнать, как делать следующие шаги. Например, участвовать в подобных проектах, как «Свобода.Ответственность. Доход», записаться на консультации в «Мою карьеру» к специалистам, чтобы они помогли найти пути решения и реализации идеи. И конечно, не бояться говорить о себе, о своем деле везде - в соцсетях, в блогах, в беседах. Так можно найти единомышленников и поддержку».

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Ася Бабина, тоже финалистка программы, рассказала о своей бизнес-задумке, которая наверняка может заинтересовать современных очень деятельных женщин – таких же, как сама Ася: «Я разработала идею создания планеров и блокнотов 4 very busy для амбициозных женщин. В современном мире все больше женщин испытывают необходимость в реализации своего потенциала. На данный момент не было системы планирования, подходящего в случае, когда у тебя не одна важная цель, а две равнозначно важных: достичь своей цели в личностном развитии и гармонии в семье».

Ася Бабина со своими планерами для амбициозных женщин

Интересно, что результат не заставил себя долго ждать: первые продажи участников стартовали уже на второй неделе курса, а за весь учебный период совершено свыше 80 продаж. Большинство участниц оформили статус самозанятого или открыли свое ИП, поскольку разработанные в ходе соревновательного обучения проекты – сами по себе уже реальное дело.

Кроме того, в финал вышли 70 человек, из которых экспертная комиссия выбрала восемь наиболее перспективных. Именно они стали победителями программы и получили от «ФрутоНяня» денежные средства на реализацию своего бизнеса.

Итоги комментирует Александра Шабловская, директор по связям с общественностью АО «ПРОГРЕСС», производителя бренда «ФрутоНяня»: «Более 30 лет наша компания производит качественное и безопасное детское питание, а наши продукты помогают мамам и папам сэкономить время на готовке. Высвобождая самый ценный ресурс, родители могут потратить его не только на общение с детьми, но и воплощение в жизнь собственных идеи. Мы очень рады, что наш совместный проект с центром «Моя карьера» помог сотням семей приобрести знания и открыть своё дело».

Татьяна Солдатова заботится о безопасности детей, изготавливая предметы со светящимися элементами CosmoLight

А на днях состоялась онлайн-церемония закрытия программы и озвучены имена ее победителей. Ими стали: Ольга Анохина, пошив авторской одежды для детей под брендом Olly Molly (1 место); Елена Шаврова с проектом по производству природного биорегулятора и органических удобрений «Земля-био» (2 место); Солдатова Татьяна изготавливает предметы со светящимися элементами для безопасности ребенка CosmoLight (3 место); Соколова Ульяна (текстильные куклы); Бабина Ася (авторские планинги для женщин), Архипова Екатерина (домашний текстиль для детей и новорожденных), Дербенко Людмила (онлайн-школа цифрового рисунка и архитектурной графики), Михайлова Мария (студия флористики).

«Теперь у меня есть средства на реализацию проекта, и я хочу оправдать доверие экспертов, отметивших мой проект! – радуется Ольга Анохина. - Спасибо! Благодарность переполняет моё сердце... И другим скажу: не отчаиваться. Делать то, что нравится. Для себя. Для своих деток. Искать возможности, а не оправдания. Искать то, что вдохновляет! Быть честной и искренней...»

Ольга Анохина заняла 1 место. Она шьет авторскую одежду для детей под брендом Olly Molly

Ирина Швец, директор центра «Моя карьера» тоже счастлива, что проект завершился так достойно: «Мы рады, что множество людей воспользовались уникальной возможностью, прошли обучение, получили большой мотивирующий заряд. И самое главное — поверили в свои силы, чтобы менять свою жизнь к лучшему и вдохновлять своим примером других мам».