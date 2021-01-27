Снятие ограничений по коронавирусу в Москве с 27 января 2021: рестораны могут работать круглосуточно

В Москве снимаются ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице с каждым днем улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Заболевших ежедневно не превышает 2000-3000 человек. Количество госпитализированных снизилось еще на 1000 человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек.

- Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Рассказываем о снятии ограничений по коронавирусу в Москве с 27 января 2021: 1. Перевод не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Сохранять «удаленку» или возвращать работников в офис – будут решать руководители предприятий.

2. Снимаются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. При этом должны соблюдаться требования при рассадке посетителей и санитарный режим Роспотребнадзора.

3. Дальнейший формат обучения в вузах (подведомственных правительству Москвы), будет принят до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России.

Мэр столицы отметил, что борьба с коронавирусом еще не закончена и о дальнейших снятиях ограничений будет решено позже.

Напомним, что первым шагом к возвращению нормальной жизни в Москве был указ о снятии ряда ограничений с 22 января: открылись музей и библиотеки, были разблокированы транспортные карты учащихся, увеличено количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах до 50%, возобновили работу детские комнаты и центры.