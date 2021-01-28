Снегопад в Москве 28 января 2021: он продлится два дня

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в Москве до вечера пятницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москву 28 января 2021 года заметает очередной снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится до 21.00 пятницы, 29 января.

«Прирост снега за два дня может составить до 10 сантиметров, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Из-за неблагоприятной погоды принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности».

По его словам, с началом снегопада коммунальная техника приступила к выборочной противогололедной обработке дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на автобусных и трамвайных остановках.

На опасных участках, в первую очередь, на МКАДе и в Новой Москве круглосуточно дежурят тягачи. В ближайшее время спецтехника выйдет на сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Одновременно коммунальщики проведут повторную противогололедную обработку улиц.

«Для уборки выпавшего снега выделено необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки, - отметил заммэра. - Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации».

В первую очередь дворники и уборочные машины чистят пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, социальным учреждениям и парковкам.

Помимо этого, круглосуточно дежурят также аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетики подготовили необходимое количество резервных генераторов.

Глава Комплекса городского хозяйства столицы обратился к водителям с просьбой быть аккуратнее на дороге в снегопад. «Прошу строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, - сказал Петр Бирюков. - А горожанам нужно быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними машины».