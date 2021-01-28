Как найти пропавшую кошку или собаку в Москве в 2021 году: в столице появился новый сервис

В столице как появился удобный сервис по поиску пропавших домашних животных.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В столице после праздников находят потерявшихся кошек и собак. Что с ними делать люди толком не знают – берут домой, если животные маленькие, моют лапки, дают молоко, колбасу. А что дальше? А кто-то в этом время их ищет. В столице как раз появился «Сервис по поиску пропавших и найденных животных». Рассказываем, как найти пропавшую кошку или собаку в Москве в 2021 году.
В Москве месяц назад заработал сервис «Поиск пропавших и найденных животных». Оказывается, ежегодно в столице около 3000 потеряшек. Теперь можно разместить объявление на mos.ru, чтобы найти хозяина. Для того, чтобы связаться с человеком, разместившим объявление, нужно авторизоваться на сайте.
- Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию, - рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.
Москвичи уже опубликовали там более 200 объявлений. Таким образом, будет формироваться единая городская база пропавших и найденных животных. Ее создадут сами москвичи. Раньше люди писали объявления в Фэйсбуке, Одноклассниках и просили сделать репост. И сейчас еще ими заполнены соцсети.
- Кошку нашла на улице, замерзшую и голодную. Видно, что домашняя. Возила к ветеринару, сказали, что возраст около 3 лет. Здорова, стерилизована. Себе оставить не могу, так как есть кот и кошка, - написала Татьяна Дубовова.
Новый сервис уже показал результативность – за месяц найдено 24 кошки и собаки.
На сервисе уже размещено порядка двух сотен объявлений. Есть и первые найденные животные.
Как работает сервис «Поиск пропавших и найденных животных»?
- зайти на портал mos.ru,
- перейти в разделе «Услуги», категории «Животные и окружающий мир»,
- указать «животное пропало» или «животное найдено» - посмотреть уже размещенные объявления,
- добавить новое объявление, для этого описать питомца: указать вид, породу, пол, окрас и возраст животного,
- добавить фото,
- сообщить номер клейма или чипа, дату потери или обнаружения питомца, уточнить адрес, где найден или потерялся,
- отметить геолокацию на интерактивной карте и добавить любую другую дополнительную информацию.
Важно
Чаще теряются собаки, чем кошки
Большая часть размещенных объявлений касается собак. Найденные питомцы с ошейниками и поводками.
- В базе данных сервиса имеется реестр чипированных животных, в том числе отловленных и размещенных в городских приютах, — рассказали в комитете ветеринарии города Москвы.
Топ-7 пород, потерявшихся собак:
- акита-ину,
- лабрадор,
- немецкая овчарка,
- вельш-корги,
- сибирский хаски,
- шиба-ину.
Топ-3 пород, потерявшихся кошек:
- шотландская вислоухая,
- британская короткошерстная,
- сиамская.