Детские технопарки в Москве: обучение прошли уже более 280 тысяч школьников

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В столице за четыре года детские технопарки стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Сегодня их уже 18, они есть практически в каждом округе. Дети знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создают свои первые изобретения — от робота-вратаря до интерактивного учебника.
- Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Дети могут записаться на занятия по робототехнике, информационным технологиям, по виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), по промышленному дизайну и 3D-технологиям. Например, «Инжинириум» при Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Н.Э. Баумана использует свое приложение «Виртуальная лаборатория по изготовлению изделий из полимерных композиционных материалов» в рамках одноименного онлайн-курса.
Есть программы по креативным направлениям:
- «На Зорге» — проводит занятия по архитектуре, дизайну и моде,
- технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха — по искусству витража и мозаики,
- «Калибр» — по анимации,
- «Наукоград» Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — по современному искусству.
- Если ребенок любит рисовать, то ему необязательно становиться художником: он может реализовать свои способности в огромном количестве профессий, — говорит Эльвира Сукорская, генеральный директор детского технопарка «На Зорге».
Подготовлены программы и для самых юных слушателей: от 6 лет.
- Даже младшие школьники имеют возможность научиться разным языкам программирования, гейм-дизайну, инженерии, 3D-моделированию и биотехнологиям, — рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В детском городе профессий «КидБург» в Центральном детском мире открылась площадка, где малыши могут принять участие в мастер-классах по девяти дисциплинам.
Детские технопарки полгода назад присоединились к социальной инициативе «Первоклассный сентябрь», теперь каждый первоклассник может бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования.
Детские технопарки есть во всех округах Москвы. В каждом из филиалов работает минимум три лаборатории по разным направлениям. В связи с новыми реалиями были добавлены онлайн мастер-классы, прямые эфиры.
В технопарке «Инжинириум» при МГТУ имени Н.Э. Баумана внедрили симуляторы и виртуальные лаборатории, чтобы каждый ребенок мог создать свой проект, на дом высылали наборы расходных материалов. А детский технопарк «Наукоград» предложил «Игру в архитектуру», в которой участники с помощью онлайн-карты узнают секреты архитектурных стилей из разных частей света.
Школьники, которые посещают детские технопарки, регулярно становятся победителями крупнейших олимпиад и конкурсов, включая:
- Wordskills Russia Junior,
- Junior Composite Battle,
- хакатон виртуальной и дополненной реальности,
- всероссийский конкурс космических проектов «Лунная одиссея».
Среди проектов московских школьников есть весьма необычные и новаторские:
- интерактивный учебник геометрии,
- трансформируемое портативное фортепиано,
- макет Останкинской башни со встроенной системой распознавания температуры,
- управляемой вентиляцией и внешней подсветкой.
Программ так много, что можно растеряться. Специально для родителей создан сайт technopark-kids.ru, где собраны сведения обо всех технопарках и мероприятиях. Зарегистрированные пользователи могут отправить заявку на участие в выбранном событии или мастер-классе, даже если запись уже закрыта.
В 2021 году детские технопарки продолжат развиваться и предлагать слушателям новые интересные программы.
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На платформе собрана самая актуальная информация о текущих мероприятиях и мастер-классах (подробности)