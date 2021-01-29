В Москву возвращаются животные, которые до сегодняшнего дня в столице считались утраченными

Хищная птица осоед, которую в Москве заметить - огромная редкость. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорошая новость от Мосприроды. На территории столицы замечены редчайшие для наших мест птицы, о которых уже и забыли. В Красной книге Москвы им присвоена нулевая категория редкости, что означает полную утрату. Речь идет о серой утке и осоеде. Единичные экземпляры попались на глаза орнитологам в прошлом году.

Всего же во время многочисленных учетов и мониторинга в 2020 году в столице удалось зафиксировать более 40 видов птиц и свыше 10 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Москвы.

Среди редких млекопитающих можно отметить горностая, зайца-русака, зайца-беляка, лесную куницу, черного хорька, обыкновенную кутору.

Среди редких птиц - широконоску, чирка-свистунка, канюка, чибиса, среднего пестрого дятла, вальдшнепа, лысуху и других.

Вероятно, возвращение блудных попугаев связано с тем, что в Москве увеличивается количество особо охраняемых природных территорий (пока их 140, в этом году станет 148, - прим. авт).

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды возвращение редких животных связывают «с восстановлением, поддержанием и развитием экосистем с учетом результатов мониторинговых исследований, а также с использованием научного опыта и высокими технологиями».

- Важно, что в городе проводятся рекультивация, реабилитация нарушенных природных комплексов и биотехнические мероприятия, направленные на создание условий, подходящих для редких видов животных и растений, - говорится в официальном сообщении Департамента.