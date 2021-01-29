«Запертые чувства» в квартире: выставки о самоизоляции в Москве

Мультимедийный проект «Запертые чувства» открыли на «Фабрике». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оставшись в четырех стенах во время пандемии, творческие люди собирали эмоции, брали в руки краски. Искусство, которое появилось в условиях пандемии, показали в столичных музеях.

Музей самоизоляции: пустые качели

Экспонаты, представленные на выставке «Музей самоизоляции», могут показаться примитивными – продуктовые наборы, санитайзеры в метро, самодельные маски, дневники самоизоляции.

- В центре экспозиции реконструкция рабочего места современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию. Во время пандемии менялся быт и эмоции людей. Мы попросили москвичей прислать свои истории и предметы, которые стали важными во время самоизоляции, - рассказала Полина Жураковская, куратор выставки в Музее Москвы.

Люди принесли на выставку предметы, которые стали символами самоизоляции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выставке показали душевые кабинки и жидкое мыло, как символы чистоты, пустые детские качели – все остались дома, этикетки от вина – количество свободного времени, дом-шалаш из подушек и одеял. На выставке каждый узнает себя, формируя запасы еды, занимаясь йогой, организовывая встречи по интернету.

Где: Зубовский бульвар, 2. Станция метро «Парк культуры».

Когда: с 23 января до 4 апреля 2021 года, ежедневно с 11.00 до 21.00, выходной - понедельник. Вход по сеансам: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Стоимость: 200 рублей, льготный - 100 рублей.

Гигантская квартира самоизоляции

Мультимедийный проект «Запертые чувства» открыли на «Фабрике». Художница Марина Звягинцева воссоздала гигантскую квартиру времен самоизоляции. В комнатах развешены картины и инсталляции периода тотальной изоляции весны 2020 года.

- Весной мы были ограничены в передвижениях и были вынуждены заглядывать внутрь себя. Этот проект создан для людей, которые мечтают еще раз пережить эмоции, испытанные в замкнутом пространстве во время локдауна, чтобы теперь отпустить их уже навсегда, - говорит Марина Звягинцева.

Оказавшись в квартире самоизоляции, все предметы приобретают иной смысл. И тут некоторые могут сказать: «Ох, это современное непонятное искусство».

На выставке каждый предмет имеет объяснение. Трехметровый стул и шестиметровый экран – символ того, что мы все сидели и смотрели в телевизор (в монитор ноутбука, смартфон) целыми днями. В «Упаковке эмоций» бутылки с меланхолией, тревогой, депрессией, радостью. В шкафу футболки и кофты с надписями-2020 «Не трогайте лицо руками» и «Соблюдайте дистанцию», а кровать превращается в морской курорт.

Трехметровый стул и шестиметровый экран – символ того, что мы все сидели и смотрели в монитор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Зрителю предстоит самому догадаться, какую эмоцию закодировала художница. «Запертые чувства» — это способ очищения от прошлого стресса, необходимого, чтобы шагнуть в будущее на позитиве, - рассказали организаторы.

Где: Центр творческих индустрий «Фабрика», Переведеновский переулок, 18. Станция метро «Бауманская».

Когда: до 28 февраля 2020 года, со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Зрителю предстоит самому догадаться, какую эмоцию закодировала художница. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так никто не делает

Новая выставка художницы Анастасии Кузнецовой-Руф под вызывающим названием «Так никто не делает» открылась на «Винзаводе». Вдохновением была цитата Марины Цветаевой: «Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются. Ну а если вам скажут: «Так никто не делает» (не одевается, не думает и так далее) – отвечайте: «А я – кто!».

Художница Анастасия Кузнецова-Руф презентовала картины, нарисованные угольным карандашом. Фото: Винзавод.

На выставке 19 картин, выполненные угольным карандашом на холсте, большая часть написана во время пандемии в 2020 году. В картинах отражены разные эмоции, домыслы и глубинные смыслы. Зрители увидят лабиринты, будут пытаться ответить на многочисленные вопросы и найти истину.

Где: Центр современного искусства ВИНЗАВОД, галерея «Файн-Арт», 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 строение 9, подъезд 22. Станция метро «Курская».

Когда: 23 января - 28 февраля 2021 года, вторник-воскресенье с 13.00-20.00, понедельник — выходной.

Стоимость: бесплатно.

Заглянуть под кровать и узнать то, что радует, пугает и волнует. Фото: Винзавод.

Кстати

Философия любви из Китая

В галерее ГУМ-Red-Line откроется выставка художника Чжан Хуаня, посвященная философии любви. Формы, напоминающие шар, солнце, обнаженное сердце, не проявляют себя полностью, оставаясь неуловимыми. Автор надеется, что каждый сможет открыть в себе и вокруг себя бесчисленные грани любви, глядя на полотна.

- Эти картины из серии «Любовь», созданной в 2020 году, были представлены на выставке «Чжан Хуань. В пепле истории» в Государственном Эрмитаже, а позже примут участие в масштабной ретроспективе художника на Венецианской биеннале, - рассказали организаторы.

Выставка художника Чжан Хуаня, посвященная философии любви, откроется в ГУМе. Фото: пресс-служба ГУМа.

Где: Красная площадь, 2. Станция метро «Охотный ряд».

Когда: 9 февраля – 8 апреля 2021 год.

Стоимость: бесплатно.

7. Заглянуть под кровать и узнать то, что радует, пугает и волнует. Фото: Винзавод.

8. Выставка художника Чжан Хуаня, посвященная философии любви, откроется в ГУМе. Фото: пресс-служба ГУМа.