Полиция спасла человека при попытке самосожжения в центре Москвы

Неизвестный облил себя бензином на Тверской Фото: СОЦСЕТИ

Днем 31 января у метро «Пушкинская» редкие прохожие стали очевидцами жуткой картины. Мужчина в черном вылил на себя горючую жидкость, чиркнул зажигалкой. Пламя вмиг охватило его с головы до ног.

Из-за несанкционированных митингов в центре несли дежурство много сотрудников полиции. Вместе с другими неравнодушными москвичами они кинулись на помощь. Дворник попыталась вывалить на горящую фигуру снег — правда, тротуар оказался вычищен и в лопату толком ничего не набралось. Кто-то притащил охапку снега с газона, другой скинул куртку и попытался сбить пламя.

— Прохожего потушили. На Тверскую вызывали машину реанимации. Мужчина выжил, его передали медикам, — сообщил kp.ru источник в правоохранитеьных органах.

Неизвестно, связана ли эта попытка аутодафе с протестными акциями. Вполне возможно, что на опрометчивый поступок москвич решился по личным мотивам.

Чуть позже появился официальный комментарий от пресс-службы ГУ МВД России по Москве:

— Сотрудник наркоконтроля старший лейтенант полиции Илья Алтынов подручными средствами и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя.

В полиции также уточнили, что акт самосожжения никак не связан с митингами. Свой поступок москвич мотивировал тем, что аферисты отняли его квартиры, а на его проблему никто не обращал внимание.