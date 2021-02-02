В Москву идут самые сильные морозы этой зимы

Пик холодов придется на выходные дни и начало следующей недели, предупреждают метеорологи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Февраль вообще-то считается месяцем метелей – но в 2021 году начался с солнца и холодов. В ночь на вторник, 2 февраля, на востоке Подмосковья подморозило до -22 градусов. Днем красота: ясное небо, яркое, уже почти по-весеннему греющее солнце. Но минувшая студеная ночь только начало, предупреждают синоптики. Пик стужи придется на выходные. Москву ждут самые сильные морозы этой зимы!

Подробностями “КП” рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- В конце недели погоду в Московской области будет определять скандинавский антициклон, являющийся, в свою очередь, отрогом мощного антициклона, центр которого расположен над Северным полюсом. Так что к нам придет ледяной арктический воздух. Холоднее всего будет в воскресенье, 7 февраля. Ночью в столице воздух остынет до -20 градусов, в Подмосковье до -23. Мы не исключаем, что местами по области температура опустится ниже -30 градусов. И есть все шансы, что это будет самый сильный морозы с начала зимы. Пока холоднее всего было в ночь накануне Крещения, 18 января, когда в некоторых районах Подмосковья подморозило до -30...-31 градуса. Если сейчас небо будет ясным, возможны и более низкие температуры. Днем в воскресенье около -15 градусов и пронизывающий ветер. Так что по ощущениям — как минус двадцать. Такая погода на 10 – 11 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам. Последний раз в феврале такая стужа трещала в 2012 году.

Впрочем, перед морозными (и, скорее всего, солнечными) выходными будут и относительно теплые и пасмурные рабочие дни:

- Гребень антициклона, обеспечившего нам во вторник морозную ночь и солнечный день, пересечет траектория атлантического циклона. В среду и четверг погода будет облачной, пройдет небольшой снег, днем всего -2...-4 градуса, - продолжает Татьяна Позднякова.

А в пятницу уже -8...-10 градусов, в ночь на субботу до -18, днем -10...-15. Про воскресенье вы знаете. Надолго ли придут морозы?

- Нет, февральские холода скоротечны. Померзнуть придется 7 и 8 февраля, а потом снова станет теплее, - обещает наш эксперт.