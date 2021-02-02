Пункт вакцинации от коронавируса в аэропорту Шереметьево: бесплатную прививку могут сделать персонал и пассажиры

Привиться от коронавируса теперь можно будет в аэропорту "Шереметьево". Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Шереметьево открылся пункт вакцинация от коронавируса. Она доступна для пассажиров, клиентов и персонала.

- Пройти вакцинацию от COVID-19 могут пассажиры и гости Шереметьево, являющиеся гражданами РФ, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту, - рассказали в Шереметьево.

Вакцинацию будут проводить медики Химкинской областной больницы. Пациентам предложат сделать вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Как сделать прививку в Шереметьево?

- для этого необходимо иметь при себе паспорт РФ, СНИЛС и полис ОМС,

- прийти в медпункт терминала Е (на 1 этаже),

- вакцинация возможна при отсутствии признаков ОРВИ и повышенной температуры,

- пока только по средам с 10.00 до 18.00. Возможно, изменение режима работы пункта вакцинации, в связи с востребованностью услуги (можно уточнить в колл-центре аэропорта Шереметьево по телефону: 8 (495) 578-65-65).

Кстати

В аэропорту Шереметьево можно сделать тест на коронавирус, в том числе с возможностью оперативного получения результатов (экспресс-тестирование).

- Пункты тестирования расположены в терминалах D и В, - уточнили в Шереметьево.

Также в аэропорту продолжает действовать в усиленном режиме дезинфекция всех помещений, установлены автоматические бесконтактные дезинфекторы рук, организована продажа масок, перчаток и антисептиков в аптеках и вендинговых аппаратах.

- Сотрудники Шереметьево регулярно сдают тесты на COVID-19, - уточнили в аэропорту.