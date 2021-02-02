38 детей эвакуировали из-за пожара в детском центре «Полярная звезда» в Москве

В столичном центре содействия семейному воспитания «Полярная звезда» произошел пожар. Фото: кадр из видео очевидца

В столице загорелся Центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда». Он находится в ведении Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

- Около 19.44 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Полярная, дом 54, корпус 3, - подтвердили в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели по прибытию приступили к разведке и выяснили, что пожар происходит не в общеобразовательной школе №1506, а в центре содействия семейному воспитания «Полярная звезда».

- Пожар был в соседнем здании – на Полярной улице, дом 54а, - уточнили в ГУ МЧС по Москве.

Очевидцы сообщают, что из здания наблюдалось сильное задымление, проходила эвакуация людей.

- Эвакуированы 38 детей и 15 взрослых – персонал. Сейчас уже пожар потушили, - сообщил «КП» очевидец Александр.

В МЧС информацию об эвакуации детей и взрослых подтвердили, но количество не уточняли. Людей перевели в соседнее здание представители администрации. Спасатели говорят, что пострадавших нет.

- Происходило загорание вещей и мебели в одном из помещений на 3 этаже здания. Пожар был на общей площади около 10 квадратных метров. Силами администрации еще до прибытия пожарных люди были выведены из здания. Пожар был ликвидирован в 20.16, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент соцзащиты Москвы:

"Никто не пострадал. Все временно размещены в ближайшем образовательном учреждении. С детьми находятся их воспитатели. Они сохраняют спокойствие, чувствуют себя хорошо. Сейчас к школе отправляются автобусы, чтобы перевезти детей и персонал в ЦССВ «Каховские ромашки», где уже готовятся к их приезду".