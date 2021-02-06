Новые спортивные кластеры Москвы: Мневниковская пойма будет круче "Лужников"

Проект «Серфинг-парка «Волна». Фото: mos.ru

Утренняя зарядка в парке, силовая тренировка в зале или заплыв в бассейне. Комфортных мест для занятий спортом становится больше с каждым годом.

Мневниковская пойма скоро превратится в город физкультурников и по оснащению переплюнет "Лужники". А в "Лужниках" тоже стараются не отставать. Здесь откроют сразу четыре новых комплекса - ледовый, теннисный, бокса и многофункциональный.

- В столице строятся не только крупные спортивные сооружения для профессионалов, но и районные спорткомплексы внутри жилых кварталов, заниматься в которых может любой желающий, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - До конца 2023 года возведем 29 таких центров, на базе которых откроются 29 новых бассейнов.

В столичном Стройкомплексе рассказали, какие спортивные кластеры появятся в городе.

СЕРФИНГ, КЁРЛИНГ И НЕМНОЖКО ФИТНЕС

В ближайшие пять - семь лет на северо-западе столицы откроется гигантский спорткластер в Мневниковской пойме. В нем разместится 15 крупных сооружений. Из них 10 - частично или полностью оплатит городской бюджет. В остальные вложится инвестор.

"Стройка идет полным ходом, уже в этом году планируется сдать первое здание – многофункциональный спортивный комплекс с катком и бассейном", - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фишкой кластера станет серфинг-парк "Волна" с профессиональной установкой для круглогодичных занятий серфингом. Проект пока на согласовании. Но уже известно, что к 2023 году здесь появятся уникальная система генерации волн высотой не меньше 2 метров, песчаный пляж, бассейн размером в пять футбольных полей, SPA-комплекс, зона Crossfit, игровые площадки и другие развлечения. Генератор волн рассчитан на одновременное катание в бассейне до 80 серферов. А ещё в парке можно просто валяться на пляже в любое время года и любоваться волнами.

Среди других сооружений спорткластера в Мневниках:

- Центр керлинга;

- две гребные базы с учебным модулем для теоретических занятий, эллингами для хранения лодок, модулем с гребным бассейном, тренажерными залами;

- открытые площадки для баскетбола, волейбола, воркаута, тенниса, пляжных видов спорта;

- центр раннего физического развития;

- детская спортивная школа со спортзалом, бассейном, а также фитнес-залом для взрослых;

- центр водных видов спорта;

- легкоатлетический манеж;

- центр экстремальных видов спорта;

- футбольное поле.

Кроме того, построят пешеходный мост, соединяющий этот район с действующим спортивным кластером в Крылатском.

Прогулочная зона в Мневниках. Фото: mos.ru

«Серфинг-парк «Волна» будет построен в составе одного из самых крупных спортивных кластеров в Москве – в Мнёвниковской пойме. Фото: mos.ru

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ

Спорткластер "Воробьевы горы" продолжает расширяться. Сюда смогут приезжать любители всех популярных зимних видов спорта. К концу этого года, то есть накануне старта очередного горнолыжного сезона, здесь построят:

- два трамплина - для прыжков на лыжах и для сноуборда "Big-Air";

- три горнолыжные трассы;

- бугельную канатную дорогу. Ее длина по склону - около 130 метров. За час по ней смогут проехать 900 человек;

- двухуровневый судейский домик;

- насосную станцию для создания искусственного снега, а также систему освещения трасс.

В 2021 году планируетcя восстановить исторический горнолыжный трамплин К-72. Фото: mos.ru

СКАЛОЛАЗАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА

На площади 25 тысяч квадратных метров в Некрасовке на юго-востоке города через год запустят ещё одну спортивную зону. В главном здании, напоминающем фигуру оригами, разместятся:

- на первом этаже - большой плавательный бассейн для взрослых и один детский бассейн, в котором будут проводить тренировки и занятия по водному поло и аквааэробике. Здесь же - круглогодичный каток с буфетом;

- на втором этаже - многофункциональный спортивный зал со зрительскими трибунами. В нем можно будет проводить соревнования по большому теннису, баскетболу и волейболу;

- шахматный клуб;

- на подземном этаже - универсальный зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, зал единоборств, помещения для занятий ритмической гимнастикой и хореографией.

В кластере также обустроят открытую площадку для экстремальных видов спорта с зонами воркаута и сдачи норм ГТО. Рядом - велопарковка и скверик.

Проект спортивного кластера в Некрасовке. Фото: mos.ru

ГОТОВИМ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

В районе Волгоградского проспекта появится кластер для фанатов футбола и лёгкой атлетики. Центром спортивной зоны к 2022 году станет обновлённый стадион "Москвич" со школой олимпийского резерва.

После реконструкции сооружения:

- общая площадь увеличится в 5 раз – с 1,9 до 9,7 тысяч квадратных метров;

- футбольное поле размером 105 на 68 метров укроют натуральным газоном с системами автоматического полива и обогрева;

- трибуны смогут вместить на 20 процентов больше зрителей, чем раньше – до 4 200 человек, включая отдельный сектор для почётных гостей и 44 места для инвалидов. Каждый из 5 секторов трибун окрасят в один из цветов олимпийских колец - синий, чёрный, красный, жёлтый, зелёный.

Под трибунами разместят не только комнаты для спортсменов и судей, но ещё и стрелковую галерею. В ней откроются:

- 50-метровый тир на 10 стрелковых мест – для стрельбы из малокалиберного оружия;

- 25-метровый тир на 12 стрелковых мест – для стрельбы из малокалиберного оружия;

- 10-метровый тир на 64 стрелковых места – для стрельбы из пневматического оружия.

В легкоатлетическом ядре стадиона - круговая беговая дорожка на 8 полос, прямая беговая дорожка на 10 полос, а также секторы для прыжков в длину и тройного прыжка, прыжков в высоту и с шестом, метания копья, диска и молота и толкания ядра.

Рядом - открытая парковка на 166 машиномест и 2 места для стоянки автобусов.

В спорткластере можно будет проводить соревнования по футболу и лёгкой атлетике, а также тренировки будущих олимпийских чемпионов. В свободное от занятий профессиональных спортсменов время комплекс примет всех желающих.

Трибуны стадиона "Москвич" в ходе строительных работ, январь 2021 г. Фото: mos.ru