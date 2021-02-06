Из-за аномальных морозов в Москве батареи в квартирах нагрели до максимума

В начале следующей недели по ночам температура воздуха может опускаться до минус 27 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вслед за снегопадами на Москву навалились морозы. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели по ночам температура воздуха в отдельных районах города может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому с субботы, 6 февраля, все городские службы перешли на усиленный режим работы. А в жилых домах и офисах уже до максимума нагрели батареи.

«Из-за предстоящих сильных морозов в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сейчас она достигает максимального значения - 130 градусов».

По его словам, регулирование тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. При этом невозможно повернуть вентиль и сразу поддать жару.

«Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», - отметил Петр Бирюков.

Пока морозы не утихнут, в столице круглосуточно будут дежурить все оперативные и ремонтные службы. В том числе 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Кроме того, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные и запасы резервного топлива.