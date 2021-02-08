В Москве девушка бойца ММА погибла в свой день рождения

Светлана В. и Арсен Батыров громко ругались на балконе квартиры, позднее тело девушки нашли внизу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трагедия случилась накануне ночью в одном из высотных жилых домов по улице Муравская в Москве, где компания отмечала день рождения. В какой-то момент именинница, 39-летняя Светлана В.*, девушка 31-летнего борца ММА Арсена Батырова, поссорилась со своим парнем. Парочка громко ругалась на балконе квартиры, в которой совместно проживала.

Словесная перепалка перешла в рукоприкладство - Света не выдержала накала эмоций и со всей силы ударила Арсена по голове кружкой. Борец ушел в комнату, где попросил одного из гостей застолья оказать ему первую медицинскую помощь и перебинтовать пораненную голову. Светлана же все это время оставалась на балконе и в дом не заходила.

«Через некоторое время гости заметили, что Светлана долго не заходит в дом. Проверили балкон и обнаружили, что женщины там уже нет. Несколько человек выбежали на улицу, где обнаружили тело 39-летней Светланы В.*, лежащее под окнами дома. На место были вызваны экстренные службы, однако помочь женщине уже не смогли - Светлана скончалась», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативникам предстоит восстановить всю картину событий, происходивших в тот вечер, и выяснить все обстоятельства.