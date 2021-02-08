Молодых учёных Москвы наградили за разработки для лечения коронавируса

Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы лучшим работникам научных организаций города Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

День российской науки отмечается сегодня, 8 февраля. С профессиональным праздником учёных поздравил мэр столицы Сергей Собянин и вручил премии правительства Москвы лучшим работникам научных организаций города.

«Вы - молодые ученые, которые достигли удивительных результатов и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых с каждым годом становится все больше и больше, а их изобретения становятся интереснее», - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что четверть всех изобретений запатентована в Москве. При этом первыми геном коронавируса расшифровали московские ученые.

«Создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили, создали целую линейку вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность, - отметил Собянин. - Рассказы о том, что российская наука или умерла, или находится в каком-то состоянии неконкурентном, абсолютно все это было отметено. Оказалось, все есть: есть изобретатели, есть возможности, есть способности творить и создавать».

По его словам, наука остаётся одной из главных сфер развития города. В частности, продолжается строительство технопарков, научных центров, в том числе уникального проекта МГУ - технологической долины «Воробьевы горы».

КОМУ ВРУЧИЛИ ПРЕМИИ

Лауреатами премии правительства Москвы за 2020 год стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже используют при лечении пациентов столичных клиник.

К примеру, Михаил Погорелый и Анастасия Минервина из Института биоорганической химии РАН провели исследование Т-клеточного иммунного ответа на вирусные инфекции и противовирусные вакцины.

Работа Михаила Шугая из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова посвящена разработке биоинформатических методов анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток человека и их приложению при пандемии COVID-19.

Метод подбора терапии для лечения онкозаболеваний Oncobox разработан при лидирующем участии Максима Сорокина из Первого Московского

государственного медицинского университета имени Сеченова. Сегодня ноу-хау применяют для персонализации лечения онкопациентов в рамках клинического испытания. В нем участвуют более 230 пациентов из Москвы, Калуги, Петрозаводска и других городов России.

Полный список лауреатов - на mos.ru.

ЦИФРЫ

В Москве находится 636 научных учреждений – 15,6% всех компаний, выполняющих исследования и разработки в России. Сюда входят академические и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские университеты и другие ведущие вузы страны.

В столице работают 30% научных кадров страны, в том числе:

- 45% докторов наук;

- 38% кандидатов наук;

- 33% исследователей.

В московских вузах обучается 28% студентов и 30% аспирантов России.

В 2019 году 26,2% патентов на изобретения в нашей стране были выданы московским изобретателям.

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