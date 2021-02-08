В Подмосковье продолжается расследование громкого убийства бизнесмена Владимира Маругова, владельца крупного колбасного завода. Напомним:- В ночь на 2 ноября 2020 года тело Маругова было обнаружено в бане на его загородном участке под Истрой.- Бизнесмена застрелили из арбалета.- Позже стало известно, что преступников было двое. Они ворвались в баню, когда Маругов парился там с гражданской женой Сабиной Газиевой. Их обоих связали.- Позже Газиевой удалось выбраться из бани. Она и вызвала помощь. К тому времени убийцы уже сбежали.- Через сутки был задержан первый подозреваемый, Александр Мавриди, еще спустя две недели второй - некий Паша Ахмедов сразу после убийства рванул на машине в Казань и скрывался там на съемной квартире.Мужчины на допросах молчат. Уверяют, что хотели лишь ограбить бизнесмена, требовали, чтобы он показал тайники с деньгами и ценностями. Но в следствии считают, что на самом деле произошло заказное убийство.Если рассуждать логически - зачем убийцам понадобился именно арбалет? Если «клиента» нужно было только запугать, для этого куда больше подошел бы нож или бейсбольная бита. А вот если у подельников изначально была задача именно убить мужчину… Блочный арбалет, который с близкого расстояния пробивает лист железа, можно запросто купить в обычном спортивном магазине за 12-15 тысяч рублей. Плюс - если по изъятой из тела пуле потом можно идентифицировать конкретный пистолет, то по арбалетной стреле этого никак не сделать.Словом, в следствии полагают, что Мавриди и Ахмедов приходили, чтобы расправиться с Владимиром Маруговым, а не грабить его. С момента убийства прошло уже больше трех месяцев, но заказчика до сих пор не нашли. Хотя список людей, которые могли желать Маругову смерти, прямо скажем, немаленький.Одной из первых под подозрение попала сожительница бизнесмена Маругова, 36-летняя Сабина Газиева. Пара вместе уже более пяти лет. Женщина родила мясному королю двоих детей, но жениться на ней официально он не спешил.С первой женой Татьяной миллионер развелся нехорошо. Поначалу он оставил экс-супруге и сыну (22-летний Александр в 2019-м трагически погиб в ДТП) дом, колбасный завод и деньги на счетах. Но потом вдруг объявил себя банкротом, а следом начался долгий судебный процесс - отчим Маругова подал в суд, мол, на самом деле все имущество бизнесмена принадлежит ему, потому что было куплено на деньги, которые отчим занимал Владимиру. Естественно, сама Татьяна и бывшие бизнес-партнеры Маругова считают, что всплывшие «старые» расписки и банкротство человека с состоянием до 20 млн долларов - фикция.- Я полагаю, у Газиевой тоже могли быть мотивы убить Маругова, - заявил мне один из бывших близких друзей убитого предпринимателя. - Она же видела, как он поступает со своей бывшей женой, с которой прожил 20 лет. А на ней, Газиевой, он даже не стал официально жениться. Не исключаю: она могла бояться, что в какой-то момент просто окажется ни с чем. Хотя при этом Маругов, когда банкротился, сделал ее фиктивным владельцем нескольких своих успешных компаний. То есть прямо сейчас она по бумагам владелица кое-какого бизнеса. Плюс с ней двое его кровных детей, которые входят в первую очередь наследования.И тут при нападении получается, что:- женщина чудесным образом убегает от бандитов, которые пришли убивать ее мужа и которым, по идее, свидетели были не нужны,- выскочив из бани бежит не к дому, где находятся ее дети, мать, отчим Маругова и возможность вызвать полицию, а на соседний участок,- каким-то образом перемахивает двухметровый забор.И не будем, конечно, забывать, что преступники пришли за Маруговым не в дом, где обязательно должны быть ценные вещи, а именно в баню, - будто кто-то из близкого окружения миллионера предупредил их, где и когда будет «клиент».Согласитесь, вопросов к Газиевой очень много.Все это время Сабина не общалась с журналистами. Поэтому версии и предположения только множились.Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось пообщаться с сожительницей убитого мясного короля на программе Первого канала «На самом деле».Ведущий Тимур Еремеев попросил женщину детально вспомнить тот роковой вечер.- Место, где все произошло, - это загородный дом матери Володи и его отчима, - рассказала Сабина. - Мы бывали здесь практически каждые выходные. Вечером пошли в баню. Сначала с нами был старший сын, но потом его увела бабушка и мы остались вдвоем.По словам женщины, в какой-то момент в баню ворвались двое мужчин.- Они были в масках?- Не могу сказать. Я была в шоке и в этот момент видела их как какие-то темные силуэты.Сабина рассказывает, что ей нанесли несколько ударов по лицу, связали веревкой за спиной руки, ноги. Затем веревку также обвязали вокруг шею и рта.- Я лежала на полу бани и в какой-то момент поняла, что это все, они нас убьют, стала мысленно прощаться с жизнью…- Вы видели их лица?- Запомнила глаза одного. И это был не Мавриди, а второй.- Они требовали денег?- Один раз слышала вопрос: «Где деньги»? Но это было произнесено как будто просто между делом.Дальше, как говорит Сабина Газиева, она услышала, как хлопнула дверь - поняла, что кто-то вышел. Поняла, что это шанс. Сумела, связанная, подняться с пола.- Я мелкими шагами (ноги были по-прежнему связаны, - Авт.) пошла искать Володю. Он лежал на полу, лицом вниз, в луже крови. Он не двигался. Я очень сильно испугалась и решила уходить отсюда.Как рассказывает женщина, в предбаннике она сумела подобрать лежащий на полу ее мобильный телефон и с ним вышла наружу.- Многим кажется странным, что вы побежали за помощью не в дом, а на соседний участок.- Я боялась, что убийцы уже в доме, а если я туда войду, я уже не смогу позвать на помощь. Я была совершенно голая, но мне удалось как-то стряхнуть с ног веревки.Следующий вопрос по чудесному спасению - как женщина перемахнула через забор. Мы бывали у дома Маруговых, их забор с соседями - высотой под два метра. Каким же образом Сабина Газиева со связанными руками смогла через него перебраться?- У забора стоял строительный козел. Точно не помню, как, но я вскочила на него, затем на забор, сев своей - извините - пятой точкой, и спрыгнула. Приземлилась, кстати, на ноги.Разумеется, у некоторых рассказ о таких сверхспособностях связанной женщины вызвал недоумение. Мол, такое со связанными-то руками не всякий спортсмен сможет сделать, а тут - хрупкая миниатюрная женщина! Впрочем, один из экспертов программы «»На самом деле», бывший полицейский, поспешил всех успокоить:- В стрессовой ситуации человек может делать немыслимые вещи. Когда я учился, нам приводили в пример реальный случай: во время пожара одна старушка вытащила из дома тяжеленный сундук, который потом шесть взрослых мужиков назад занести не могли. Так что…Женщина рассказывает, что в ближайшем доме людей не было. Она побежала дальше и еще какое-то время пряталась в кустах, боясь привлечь внимание убийц своего гражданского мужа. Через какое-то время все-таки начала звонить.- Как начали звонить? У вас же руки связаны за спиной! - недоумевают в студии.- Ну, я вот так из-за спины, - показывает Сабина, - смотрела на экран и набирала номер.- Подождите. Вы говорите, что боялись привлечь внимание преступников, но при этом звонить так, как вы показываете, могли только по громкой связи, - спрашиваю у Газиевой. - То есть трубка мобильника была довольно далеко от лица и чтобы вас услышали, вам приходилось говорить очень громко. Так?- Ну не прямо громко… Да, я звонила именно так.По словам Сабины, она сначала позвонила на 112, а затем своей помощнице и от нее узнала, что в доме все спокойно, посторонних там не было.В рассказе Сабины Газиевой есть один страшный момент. Оббежав несколько соседских участков, она увидела в одном из домов окна со светом. Начала кричать.- Вышел мужчина. А на мне ведь нет одежды, руки связаны, я пока прыгала через забор и бегала по кустам, вся исцарапалась, вся в крови. Он на меня смотрит. Я рыдаю и прошу: «Позвоните в полицию. На нас напали. Я ваша соседка…» Объясняю ему, из какого я дома. А он мне: «Уходите. И не кричите. У меня дома дети». Потом вернулся и кинул мне какую-то тряпку, чтобы я прикрылась. И ушел.- Помощь он так и не вызвал?- Нет.Впрочем, вернемся к возможным мотивам на заказ убийства Владимира Маругова. Обращаюсь к женщине:- Сабина, официально вы не были женой Владимира Маругова, хотя родили ему двоих детей. И при этом вы видели, как он обошелся со своей бывшей официальной женой, после развода пытаясь отнять у нее все имущество.Газиева объясняет: мол, брак они с бизнесменом не оформляли из-за его банкротства. Иначе она не могла бы быть владелицей различных компаний.- Он на меня переписывал некоторые фирмы, потому что знал, что я надежная, - говорит Сабина. - Но о каком наследстве вы говорите? После смерти Володи на мне осталась фирма с долгами на 160 миллионов рублей! Всем остальным сейчас владеет его мама.По формату программы «На самом деле» эксперт по выявлению лжи Роман Устюжанин задает главным героям самые жесткие вопросы, проверяя их реакцию на полиграфе. По его словам, Сабина не соврала, когда отрицала свою причастность к убийству Владимира Маругова. А вот знала ли она о финансовых махинациях, которыми занимался в бизнесе бизнесмен… Озвучивать результаты эксперт не стал. «Давайте я промолчу», - сказал Устюжанин.«Комсомолка» следит за развитием событий.Первая жена - тоже среди подозреваемыхНапомним, в списке предполагаемых заказчиков убийства Владимира Маругова также находится и его первая жена Татьяна. У нее, напомним, с бизнесменом шли многолетние судебные тяжбы, после которых она могла остаться без ничего. Более того, почти сразу после задержания предполагаемого убийцы, Александра Мавриди, выяснилось, что он лично знаком с Татьяной Маруговой. Писали даже, якобы у них был некий роман. Сама же женщины уверяет, что Мавриди лишь иногда приходил помогать ей по дому в качестве наемного работника. Но тут возникает другой вопрос. Когда после задержания Мавриди полицейские приехали в его квартиру, обнаружили там прикованного к кровати (в буквальном смысле, наручниками) пожилого адвоката Алексея Завгороднего. Выяснилось, что Александр Мавриди и его сообщник (другой, не тот, что был арестован по делу об убийстве бизнесмена) держали пенсионера много месяцев в квартире, добиваясь, чтобы он переписал на преступников свою недвижимость.Словом, Мавриди называют довольно успешным черным риэлтором, который зарабатывал на своих темных делишках миллионы. Поэтому весьма сомнительно, что такой человек ни с того ни с сего устроился бы в дом к бывшей жене долларового миллионера обычным разнорабочим. Странно это все…- Расследование убийства предпринимателя по-прежнему активно ведется. Но любая утечка может разрушить всю работу следователей, настоящий заказчик может сорваться. Поэтому никаких версий мы комментировать не будем, - сообщил «КП» источник в следствии.Миллионер просил развеять свой прах в АвстрииПо словам Сабины, за несколько недель до гибели Маругов якобы внезапно заговорил с ней о смерти.- Он попросил, чтобы когда он умрет, его кремировали и развеяли прах в горах Австрии. Он очень любил эти места.Однако родители Владимира Маругова приняли решение похоронить сына по православным канонам - его отпели в церкви, тело в гробу закопали на одном из столичных кладбищ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖенщины и миллиарды «мясного короля»: Кто и почему застрелил из арбалета бизнесмена Владимира Маругова«Комсомолка» поговорила с бывшим бизнес-партнером убитого (подробности)