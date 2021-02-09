Россиянин узнал, что должен 4 миллиона долларов, когда хотел продать свой старый автомобиль

Обычный москвич, живущий с семьей в маленькой однушке, должен британской компании сумму, которую он может заработать за 1000 лет Фото: Shutterstock

Михаилу (имя изменено) 54 года, и его образ жизни ничем не отличается от миллионов россиян. Раньше мужчина работал строителем, но вышел на пенсию по состоянию здоровья. У него есть супруга, двое маленьких детей: 2 и 4 лет, а также 92-летняя мама, которую мужчина перевёз к себе из родной Горловки на территории ДНР, когда там началась война. Все они ютятся в малогабаритной квартире в районе Тушино, площадь которой составляет всего 32 квадрата. А летом уезжают пожить в небольшом дачном домике в Тульской области. Ещё Михаилу удалось накопить на машину 7 лет назад, чтобы удобнее было возить семью. Недавно он решил её продать, чтобы улучшить жилищные условия, при удачном стечении обстоятельств сделка бы принесла ему максимум 600 тысяч рублей. Но ей не суждено было состояться - мужчина с удивлением обнаружил, что всё его имущество арестовано.

Михаил стал разбираться в происходящем и в почтовом ящике обнаружил просроченную повестку в суд, куда его вызывали в качестве ответчика. Оказалось, что первое заседание прошло без него, а с самого мужчины хотят взыскать порядка 4 миллионов долларов, которые он задолжал разным банкам.

— Я был уверен, что это какая-то ошибка и меня с кем-то перепутали. Оказалось, представители британской компании «БензикрайХолдингз» хотят взыскать с меня 2 787 427 долларов и 435 420 евро, и ещё проценты на эти суммы, которые я якобы им не вернул с 2013 года. Получалось, что я должен почти 4 миллиона долларов. Неужели по мне можно сказать, что я хоть раз видел такие деньги? — возмущается Михаил.

Михаилу (имя изменено) 54 года, и его образ жизни ничем не отличается от миллионов россиян.

Но представители истца утверждали, что Михаил в качестве менеджера компании «Гранвуд Системс Лимитед» получил крупную сумму на покупку техники, а потом перевёл деньги на счёт своей фирмы в Латвии.

— Я никогда не работал менеджером и о компании такой не слышал даже, в Великобритании никогда не был, а в Латвию очень давно ездил туристом пару раз. Всё это очень странно, потому что в суде не смогли предоставить договор займа с моей подписью, была только очень плохая копия и данные указаны не полностью, даже отчества и паспортных данных нет. А ещё показывали платёжки, якобы я часть суммы выплачивал. Но как я мог что-то выплачивать, если ничего об этом не знал? — сокрушается Михаил.

Теперь мужчина с адвокатом готовят апелляционный иск. Михаил сильно переживает из-за сложившейся ситуации, и на фоне этого у него ухудшилось здоровье. Мужчина недоумевает, как на него могли свалиться такие огромные суммы долга и как это может отразиться в будущем на его детях, если справедливость в суде восстановить не удастся.