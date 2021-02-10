В Москве установят мемориальные доски Юрию Никулину и Алексею Леонову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2021 году фасады пяти домов Москвы увенчают мемориальными досками с именами героев Советского Союза. Среди них участники Великой Отечественной и летчики. Еще три таблички посвятят известным деятелям искусства и государственной службы.

— Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали. Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять — семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города, — цитирует заммэра Наталью Сергунину портал mos.ru.

Чтобы установить мемориальную доску в Москве, нужно подать заявление в спецкомиссию по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Инициаторами могут стать государственные и общественные организации, а также компании. Проектированием памятной таблички и ее изготовлением занимаются заявители за свой счет.

Также предложить кандидатуру для мемориальной доски может частное лицо. Однако в этом случае человеку нужно найти организацию, которая связана с деятельностью героя и убедить их в необходимости памятной плиты. Например, если человек был ученым, то можно обратиться в вуз или НИИ, а если военным — то в его ведомство. От имени организации направляется ходатайство в комиссию.

Всего с 2011 года по 2020 год на фасадах столичных домов появилось 214 мемориальных досок.

КОНКРЕТНО

Кому посвятят мемориальные таблички в этом году

Николаю Челнокову, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации. Появится на доме Новопесчаная, 19, корпус 3 (Сокол)

Алексею Леонову, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту. Появится на фасаде дома Маши Порываевой, 7 (Красносельский).

Владимиру Касатонову, Герою Советского Союза адмиралу флота. Мемориальную доску повесят в переулке Сивцев Вражек, 31/13 (Хамовники).

Ивану Злыденному, Герою Советского Союза участнику Великой Отечественной войны. Ленинский проспект, 90 (Ломоносовский).

Федору Акулишину, Герою Советского Союза гвардии капитану. Доску разместят на доме Маршала Бирюзова, 8, корпус 1 (Щукино).

Юрию Никулину, народному артисту СССР. Большая Бронная, дом 2/6 (Пресненский).

Аркадию Островскому, композитору. Установят на доме Газетный переулок, 13/15 (Тверской).

Василию Динкову, министру газовой промышленности СССР. Спиридоновка, 21 (Пресненский).