В Солнечногорске нашли тела пятерых мужчин

Все погибшие - рабочие из бригады, задействованной в строительстве дороги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг, 11 февраля, в строительном вагончике на территории подмосковного Солнечногорска нашли тела пятерых мужчин. ЧП произошло на окраине деревни Никольское. Трупы несчастных обнаружили другие коллеги, приехавшие сегодня на смену.

- Погибшие - рабочие из бригады, задействованной в строительстве дороги, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Несколько погибших буквально только накануне заехали на объект, приехав на вахту из другого региона.

По словам источника, мужчины умерли во сне. Судя по всему, отравившись угарным газом из системы отопления, которую использовали в вагончике.

В Следственном комитете подтверждают, что на телах эксперты предварительно не обнаружили следов насильственной смерти.

- Предположительно смерть могла наступить в результате отравления угарным газом, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - На месте происшествия работают следователи и криминалисты, по завершению осмотра будут назначены судебно-медицинские экспертизы с целью точного определения причины смерти.

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