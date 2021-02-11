Полицейскому, спасавшему женщину от пожара, пришлось прыгать вместе с ней в сугроб с 4-го этажа

Сержант Максим Кравченко спас женщину из огня

Утром 11 февраля постовые из района Аэропорт в Москве патрулировали улицы. Поступил сигнал из дежурной части: пожар на Большом Коптевском проезде. Полицейские оказались ближе всех к месту ЧП.

Ждать пожарных было некогда: из окон квартиры на четвертом этаже рвалось пламя. Напарники добежали на этаж, но весь тамбур и лестничный пролет в дыму. Ломать стальную дверь нечем.

Тогда 25-летний старший сержант Максим Кравченко кинулся обратно на улицу. По балконам он полез на четвертый этаж. В лоджии полыхающей квартиры о помощи молила женщина.

— Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас комиссия устанавливает причины возгорания. Предварительная версия, короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС России по Москве

В это время напарник Максима, сержант Владимир Скопцев, стучал по квартирам и помогал жильцам эвакуироваться на улицу. Практически в одиночку он оповестил все ближайшие этажи о ЧП и помог напуганным людям оказаться в безопасности.

Тут подоспели пожарные и скорая. Медики срочно увезли в больницу полицейского и жительницу, которые приземлились с балкона: оба в ожогах, травмированы после прыжках.

Министр МВД России Владимир Колокольцев решил представить к госнаграде Максима Кравченко. Сержанта Владимира Скопцова ждет ведомственная награда за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

Сейчас комиссия устанавливает причины возгорания. Предварительная версия, короткое замыкание. В квартире, где случился пожар, погиб мужчина.