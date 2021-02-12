Лобня - город небольшой, но в некотором смысле стратегический. В масштабах всей Московской области. Дело в том, что большая часть транспорта, которая движется с севера (по Дмитровскому шоссе) или северо-запада (по Рогачевскому) в крупнейший аэропорт «Шереметьево», сейчас едет транзитом именно через Лобню. Многим это экономит время даже с учетом того, что сам город делится на две части железной дорогой. А это переезд (точнее, даже два - в микрорайоне Луговая и на Батарейной улице), шлагбаумы, у которых можно запросто простоять и час, и даже больше.После запуска МЦД-1 и сокращения интервалов движения электропоездов переезды подолгу закрыты для автомобилистов.- То, что задержаться на переезде могут обычные машины, - еще полбеды, - объясняет житель Лобни Виталий Алисов. - Но тут есть еще и проблема со скорыми. Больница у нас - с одной стороны железной дороги, а на другой стороне - несколько микрорайонов и большой частный сектор, где людям тоже медицинская помощь нужна.Транспортная проблема Лобни будет решена после строительства нового путепровода, который не только откроет для машин дорогу над «железкой», но и соединит два важных вышеупомянутых шоссе - Дмитровское и Рогачевское. Через новую дорогу весь транзитный транспорт пойдет мимо города, не будет забивать улицы.Вчера стартовала стройка путепровода, который станет частью Северного обхода Лобни. Этот проект будет реализован в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Команду для техники, которая начала забивать первые сваи, дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он попросил строителей:- У нас в Подмосковье задача - строить с опережением, сдавать раньше срока. Рассчитываем на вас, потому что дорога очень важная. В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Так получилось, что Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растет. Поэтому трудитесь ударно, мы будем на вас надеяться.Уже в 2022 году планируют открыть путепровод через железную дорогу Савеловского направления, а также участки автодороги, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и автодорогой Хлебниково -Рогачево - Луговая. Затем построят транспортные развязки на Дмитровском и Рогачевском шоссе, а на последнем этапе будет построена эстакада со съездом в сторону аэропорта «Шереметьево».Общая длина Северного обхода Лобни - около 8 километров. Автомобили здесь будут двигаться по шести полосам (по три в каждую сторону). Эксперты подсчитали, что ежедневно здесь смогут проезжать до 40 тысяч машин. А транспортная доступность улучшится для 90 тыс. жителей Лобни, которые проживают рядом и проезжают через переезд.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА«Дороги меняют качество жизни»Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ, лидер движения «Убитые дороги» Александр ВАСИЛЬЕВ:«Главным приоритетом нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» становится удовлетворенность людей. Можно уложить тысячи квадратных метров асфальта, но если по ним невозможно проехать из-за пробок и переездов, то проблема человека не решится. Поэтому очень важно, чтобы в городах, где часто возникают пробки, были учтены в комплексе все транспортные потоки и найдены эффективные решения. Эта задача решается как крупными инфраструктурными проектами - строительством обходов, путепроводов, новых линий электричек, так и грамотной настройкой существующей инфраструктуры - регулировкой светофоров, созданием «окон» для проезда электричек и прочими приемами, которые предлагают транспортные инженеры. Люди видят эффект от таких проектов. Например, новый путепровод в Дедовске позволил жителям сократить время в пути. Поэтому важно, чтобы и обход Лобни повлиял на привлекательность и качество жизни города».КОНКРЕТНО29 путепроводов построили в Подмосковье с 2014 года.2 путепровода строятся сейчас (Лобня, Мытищи).А В ЭТО ВРЕМЯВот. Новенький заводВ Лобне появилось производство, которое даст местным жителям 115 рабочих мест с достойной зарплатой.Губернатор Андрей Воробьёв вчера открыл новую линию на заводе компании «Металл Профиль». Основная ее продукция - стройматериалы из стали для крыш и стен, системы вентилируемых фасадов и сэндвич-панели. В новом цеху будут выпускать лакокрасочные материалы - более 6 тысяч тонн в год. В этот завод инвестировано около 1 млрд рублей.Сейчас у компании 18 заводов и более 80 представительств не только в разных регионах России, но и за границей. Средний размер заработной платы на предприятии - 74 тысячи рублей.- Мой дом в Лобне недалеко от завода, поэтому мне очень удобно - работа рядом, буквально 5 минут, - рассказывает сотрудница завода Елена Фадеева. - Я не трачу время на дорогу. Успеваю и спортом заниматься, и танцами. На предприятии хорошие условия, нормальная зарплата.Стоит отметить, что основные производственные мощности завода «Металл Профиль» расположены именно в Подмосковье. Ранее компания уже дважды получила субсидии Московской области на создание новой инженерной инфраструктуры для своих новых предприятий. В ближайших планах - строительство энергоцентра и внедрение новой системы управления производством. Это позволит расширить штат сотрудников и повысить эффективность труда.- Я уже почти год работаю в компании, - поделилась Алина Троилова, недавно получившая повышение в должности. - Начинала с офис-менеджера, а на данный момент я менеджер по рекламе и маркетингу. Меня все устраивает - работа рядом с домом. По заработной плате здесь то же самое, что и в Москве, но при этом ты не тратишь по два часа на дорогу.- Компания «Металл Профиль» входит в число лучших переработчиков стали в мире. Всего здесь трудятся 1500 человек. Важно, что во время пандемии компания не прекращала работу - материалы отсюда шли на возведение ковидных госпиталей. Прошлый год был непростым для бизнеса и экономики, поэтому мы со своей стороны поддерживаем компании, которые открывают новые рабочие места для жителей Подмосковья, - заключил Андрей Воробьёв.