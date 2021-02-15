В поликлиниках столицы продолжается обновление медицинского оборудования по новому московскому стандарту. Город закупил медтехнику по контрактам жизненного цикла и стал одним из первых регионов страны, в которых начали применять эту технологию закупок. Врачи получают новейшие аппараты ультразвукового исследования (УЗИ) и диагностические машины - маммографы, рентгенодиагностические установки, рентгенографические аппараты типа «U-дуга».Всего было закуплено более шести тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90 процентов.О том, как меняется оснащение городских поликлиник, в интервью «КП» рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121.ТОМОГРАФ В ПОЛИКЛИНИКЕ КОГДА-ТО БЫЛ ФАНТАСТИКОЙ- Андрей Александрович, насколько важно медицинское оборудование для современной поликлиники?- От качественного оснащения медицинского учреждения зависит многое. Врачи имеют необходимые знания и навыки. И важно, чтобы эти знания подтверждались результатами лабораторных или инструментальных исследований. Сегодня наши врачи используют современнейшее ультразвуковое оборудование. В каждой поликлинике, в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении есть компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. Это кардинально меняет ситуацию с оказанием медицинской помощи и, по сути, позволило эффективно бороться с пандемией коронавируса.- Сильно ли изменился набор медтехники в поликлинике за последние 10, 20, 100 лет?- Даже десять лет назад в Москве фантастикой был компьютерный и магнитно-резонансный томограф для поликлиники. Их можно было пересчитать тогда на пальцах одной руки. А сегодня это для нас реальность. Каждая медицинская организация города уже оснащена таким оборудованием.Заглянем в прошлое на 30 лет назад, тогда даже ультразвуковые аппараты были экзотикой. Если их ставили в медицинских учреждениях, то они считались высокооснащенными. А уж о том, что было 100 лет назад, и говорить не приходится. Рентгеновские лучи, в принципе, были открыты немногим больше столетия. В те времена и не мечтали, чтобы столь революционная диагностика стала доступной для любой медицинской организации. Сейчас оснащение здравоохранения в десятки, в сотни раз лучше. Талант врача в наши дни подкреплён различными методами, которые помогают визуализировать патологию, своевременно ее диагностировать и принимать дальнейшие решения.МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ- Какое нововведение в медицинском оборудовании за последнее время вы бы особо отметили?- Настоящим прорывом я считаю появление в столице единого радиологического сервиса. У нас создана единая цифровая платформа, в которую включены в том числе различные методы визуализации. Например, такие, как исследования на компьютерных томографах. Они могут быть описаны не только врачами учреждений, в которых они проводятся, но и специалистами центра радиологии, чтобы составить второе мнение. Более того, коллеги могут подкорректировать их выводы. Подобные технологии не часто встречаются не только в нашей стране, но даже в мире. Все исследования могут быть доступны в онлайн-режиме врачам в разных медицинских организациях, без передачи дисков или описаний. Чем качественнее оборудование, тем быстрее мы будем получать более достоверные данные, быстрее ставить диагнозы и раньше назначать лечение.- Какое оборудование чаще всего используется в поликлинике? Что оно позволяет узнать?- Ультразвуковое и рентгенологическое оборудование, которое рассчитано на диагностику изменений в состоянии здоровья человека на ранних стадиях.- А как вообще это происходит? Кто назначает обследование, может ли пациент сам записаться, например, на МРТ?- Все исследования назначает врач. Он определяет целесообразность проведения всех процедур. На основании проведённых исследований устанавливается диагноз, назначается лечение и определяется дальнейшая лечебная тактика. Это может быть госпитализация, терапия или хирургическое вмешательство в зависимости от того, какие результаты получены во время исследования. Пациент не может сам назначить себе ту или иную диагностику, в том числе и потому что у разной медицинской техники разные возможности и назначение. Например, многие путают компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Кажется, что это одно и то же. Конечно, и тот, и другой метод эффективен, но при разных заболеваниях.ПОСТАВЩИК ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО- Почему так важно постоянно обновлять медтехнику?- Даже домашние бытовые приборы или те же мобильники имеют свой срок службы. А медицинское оборудование это прежде всего сложная техника, она может выходить из строя. К тому же существует моральное устаревание. Аппараты УЗИ, произведённые 20 лет назад и сегодня, это совершенно разное оборудование. Благодаря усилиям городских властей в поликлиниках постоянно обновляется парк медтехники. Это позволяет нам соответствовать технологиям.- В столице оборудование для поликлиник поставляется по контрактам жизненного цикла. Почему было принято такое решение? Что это дает?- По контракту жизненного цикла поставщик не только отвечает за поставку и ввод в эксплуатацию оборудования, но ещё и за его использование и обслуживание в течение длительного срока, оговорённого в контракте. Поставщик заинтересован в том числе и в исправной работе оборудования. Если техника выходит из строя, ее ремонт может занимать продолжительное время с учётом оценки дефектов, заказа запчастей и так далее. А если оборудование приходит по контракту жизненного цикла, то всем этим занимается поставщик. В итоге сокращаются сроки ремонта и повышается его качество. Причем сохраняется и качество медицинской помощи.- Планируется ли обновление в вашей поликлинике? Может уже что-то заменили?- Сейчас у нас планируется обновление всего аналогового рентгенологического оборудования. Мы уже получили 17 современных аппаратов УЗИ, которые частично заменили вышедшую из строя технику и пополнили парк нашего оборудования. Новые цифровые аппараты, которые поставляются в городские поликлиники, подключаются к единой информационной платформе столичного здравоохранения.