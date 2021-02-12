«Снежный Армагеддон» в Москве: Сугробы чистят 13,5 тысяч уборочных машин и 60 тысяч дворников

Москву пару дней будет засыпать снегом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москву накрыла сильная метель, которая в ближайшие дни обернётся аномальными снегопадами. В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение с пятницы, 12 февраля. Порывы ветра могут достигать 15 - 20 метров в секунду, а метель продолжится в течение 36 часов без перерыва. Метеослужбы уже назвали такую погоду «снежным Армагеддоном».

Коммунальщики столицы заранее подготовили технику и перешли на круглосуточный режим работы. Сейчас улицы и дворы чистят 13,5 тысяч уборочных машин и 60 тысяч рабочих. С начала суток выпало до 6 сантиметров снега.

«Непогода может принести до 35 сантиметров снега, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Мы еще ночью приступили к уборке города, в том числе и с помощью роторной и другой техники, средств малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации».

По его словам, в 5 утра пятницы, 12 февраля, коммунальная техника приступила к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с дальнейшей противогололедной обработкой.

«Следующее подметание запланировано на 10.00, - отметил заммэра. - Просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн».

Кроме того, в мэрии просят горожан по возможности отменить поездки на личных авто. Но, если все же они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.