Снегопад 12 февраля 2021 в Москве: «черная» метель и бесконечные пробки

Из-за снежного ненастья городские власти призывают москвичей на пару дней отказаться от авто в пользу общественного транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утро 12 февраля в Москве предсказуемо началось с сильных заторов. Поток движется неспешно, часть полос «откусывают» завалы по обочинам. По сообщению столичного Дептранса, на трафик серьезно влияет снегопад. Днем пробки не опустятся ниже шести баллов, а после обеда заторы начнут расти. Вечером прогнозируют девять баллов на дорогах.

— Нас ждут гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты, — говорится в сообщении Департам