Из трех банковских ячеек москвичей пропали ценности как минимум на 200 миллионов рублей

Кто-то из сотрудников банка вскрыл ячейки клиентов. Фото: Shutterstock

Храните деньги в сберегательной кассе, а драгоценности - в банковской ячейке: так советуют эксперты. Но, как оказалось, это далеко не гарантия безопасности. На днях сотрудники одного из столичных банков на улице Климашкина, что недалеко от Белорусского вокзала, заметили, что некоторые банковские ячейки клиентов пусты. Причем речь не идет о взломе, их содержимое забрал кто-то из сотрудников офиса.

- Денежные средства и ювелирные украшения пропали в период времени с января 2020 года до 11 февраля 2021-го. Именно в этот день в полицию поступило три заявления от руководства банка, - сообщили «КП» в главке столичного УМВД.

Трое владельцев арендаторов банковских ячеек оказались весьма состоятельными москвичами. В банке они хранили ювелирные украшения и деньги в рублях и валюте. По предварительным данным, суммарный ущерб составил более 200 миллионов рублей.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают сотрудников банка. Пока подозреваемые не установлены.

- По данному факту ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе столичной полиции.

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