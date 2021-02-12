"Был гололед, меня занесло": женщина на джипе сорвалась с моста, повредив электричку в Клину

Машина сорвалась с эстакады в районе остановочного пункта Фроловское линии Москва-Тверь. Фото: СОЦСЕТИ

Машина сорвалась с эстакады в районе остановочного пункта Фроловское линии Москва-Тверь. Это стало причиной сбоя в движении поездов днем 12 октября на Октябрьской железной дороге.

- В 11.20 в районе остановочного пункта Фроловское линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети, - прокомментировали в пресс-службе РЖД.

Женщина двигалась за рулем черного джипа на работу, не смогла справиться с управление и вылетела с моста прямо на платформу Фроловское.

- Ехала на работу, гололед. Меня занесло. Просто чудом выжила, - говорит водитель машины.

Повреждены и ограждения моста. Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавших среди пассажиров электрички нет, но сам поезд все же отправили на ремонт, так как на него упала оградительная опора, оборвана контактная сеть.

В связи с инцидентом пришлось временно прервать движение поездов, были задержаны пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда «Сапсан» №757 и №759.

- В настоящее время движение восстановлено. Приоритетно движутся поезда дальнего следования и скоростные. По-прежнему на участке Москва-Тверь поезда следуют со значительными задержками, - рассказали в пресс-службе РЖД.

Важно

- отменена оплата за проезд в скоростных поездах «Ласточка», пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений,

- компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское.