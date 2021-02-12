Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Москва

Москва встала из-за снегопада в 10-балльных пробках

При этом весь остальной транспорт работает штатно, даже самолеты вылетают вовремя
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
Комментарии (1)Комментарии (1)
Снегопад спровоцировал заторы на московских дорогах.

Снегопад спровоцировал заторы на московских дорогах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москву заметает снегом с самого утра. Синоптики предупреждали о непогоде 12 февраля. На пик непогода выйдет в ночь с пятницы на субботу.

- По итогам бурана в столице выпадет почти 90% февральского объема снега, а сугробы могут достигнуть рекордных 60 см, - рассказали в метеобюро "Фобос".

На столицу опять обрушился снегопад.

На столицу опять обрушился снегопад.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже около 17.00 из-за снегопада Москва встала в 10-балльных пробках. При этом движение не остановлено.

- Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно. Аэроэкспресс ходит в аэропорты и обратно по расписанию, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

На расчистку городских улиц вышла спецтехника.

На расчистку городских улиц вышла спецтехника.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт (по возможности), чтобы коммунальные службы города могли расчистить дороги. Снегоуборочные машины выехали еще в 5 утра, задействовано для уборки около 60 тысяч человек.

- Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, - рассказали в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.

Красную площадь расчищают от снега.

Красную площадь расчищают от снега.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на сложные погодные условия, работают и аэропорты, задержек рейсов нет.

- Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Сегодня в условиях продолжающего интенсивного снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Задействовано более 200 единиц спецмашин и механизмов, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

А кто-то рад снегопаду.

А кто-то рад снегопаду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажирам рекомендуют 12 и 13 февраля планировать свою поездку в аэропорт заблаговременно и по возможности пользоваться услугами "Аэроэкспресс".

Не повлиял снегопад и на график движения поездов на МЖД.

- Уборка снега ведется в штатном режиме. Мы вывели 160 единиц специальной снегоуборочной техники, задействовано около 10 тысяч железнодорожников, для которых организовано горячее питание, - рассказали в пресс-службе МЖД.

Нелетная погода...

Нелетная погода...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Как погода?

- В столице температурный режим останется довольно ровным. Сегодня-завтра в мегаполисе -10…-12 градусов, с воскресенья похолодает до -15 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Работники коммунального хозяйства вышли на борьбу со снегом.

Работники коммунального хозяйства вышли на борьбу со снегом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристам снег не помеха.

Туристам снег не помеха.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАРТИНА ДНЯ