Москва встала из-за снегопада в 10-балльных пробках

Снегопад спровоцировал заторы на московских дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москву заметает снегом с самого утра. Синоптики предупреждали о непогоде 12 февраля. На пик непогода выйдет в ночь с пятницы на субботу.

- По итогам бурана в столице выпадет почти 90% февральского объема снега, а сугробы могут достигнуть рекордных 60 см, - рассказали в метеобюро "Фобос".

На столицу опять обрушился снегопад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже около 17.00 из-за снегопада Москва встала в 10-балльных пробках. При этом движение не остановлено.

- Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно. Аэроэкспресс ходит в аэропорты и обратно по расписанию, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

На расчистку городских улиц вышла спецтехника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт (по возможности), чтобы коммунальные службы города могли расчистить дороги. Снегоуборочные машины выехали еще в 5 утра, задействовано для уборки около 60 тысяч человек.

- Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, - рассказали в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.

Красную площадь расчищают от снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на сложные погодные условия, работают и аэропорты, задержек рейсов нет.

- Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Сегодня в условиях продолжающего интенсивного снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Задействовано более 200 единиц спецмашин и механизмов, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

А кто-то рад снегопаду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажирам рекомендуют 12 и 13 февраля планировать свою поездку в аэропорт заблаговременно и по возможности пользоваться услугами "Аэроэкспресс".

Не повлиял снегопад и на график движения поездов на МЖД.

- Уборка снега ведется в штатном режиме. Мы вывели 160 единиц специальной снегоуборочной техники, задействовано около 10 тысяч железнодорожников, для которых организовано горячее питание, - рассказали в пресс-службе МЖД.

Нелетная погода... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Как погода?

- В столице температурный режим останется довольно ровным. Сегодня-завтра в мегаполисе -10…-12 градусов, с воскресенья похолодает до -15 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Работники коммунального хозяйства вышли на борьбу со снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ