За покупками, как на праздник! Круглогодичные ярмарки в разных районах города давно стали общественными центрами. Сюда приходят не только за продуктами, но и на кулинарные мастер-классы, концерты, дегустации. Или просто в кафе - на капучино со свежеиспечённым круассаном.Уличные фестивали сейчас временно не проводятся. А рядом со многими ярмарками этой зимой появились ещё и катки с искусственным льдом и пунктами проката коньков.Одна из таких площадок открылась в Братеево на юге столицы.«Пандемия напомнила нам, насколько важна торговля для нормальной жизни города, - сказал сегодня,12 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новой круглогодичной ярмарки в Братеево. - Даже в самые сложные дни мы не приостанавливали работу продовольственных магазинов. Продолжали работать и городские ярмарки, в Москву приезжали и продолжают ехать фермеры и другие продавцы свежих и качественных продуктов из российских регионов и зарубежных стран.Более того, в прошлом году мы продолжали открывать новые круглогодичные ярмарки. И сегодня в городе работает уже 43 ярмарки востребованного среди москвичей формата. В планах на этот год – открыть еще порядка 20 ярмарок. К концу года они будут работать в половине районов Москвы».Круглогодичная ярмарка в Братеево разместилась в самом оживленном месте района - около выхода со станции метро «Алма-Атинская».Для торговых рядов поставили некапитальный павильон в купеческом стиле из быстровозводимых конструкций. Внутри сооружения:- общая площадь - 424 квадратных метра;- 30 торговых мест, в том числе 11 мест – для продажи овощей и фруктов, 10 – мясомолочной продукции, 3 – рыбы и морепродуктов, 6 – кондитерских товаров, бакалеи и сухофруктов;- площадка для небольшого кафе;- системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также холодильники для хранения продуктов.Ежедневно ярмарку посещают 600 - 650 человек.При необходимости павильон можно быстро разобрать и использовать площадку для других городских проектов.Круглогодичная ярмарка открыта с 9.00 до 20.00 шесть дней в неделю. Санитарный день – понедельник.На прилавках - товары от производителей из Москвы, Московской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Чувашской Республики, а также Армении.Рядом с ярмаркой работает каток с искусственным льдом. Летом его превратят в роллердромом.КСТАТИС декабря 2020 года в столице запустили сервис по доставке продуктов с фермерских ярмарок.«В Москве уже сложилась хорошая практика, когда у нас работают ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки, - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - В городе появился дополнительный сервис по доставке свежих фермерских продуктов с этих площадок. На сегодняшний день такую услугу можно получить на пяти ярмарках. В дальнейшем сервис будем расширять».Кроме того, домой можно заказать и продукты с городских рынков, например, Даниловского и Москворецкого.По словам главы департамента, проект развивается совместно с сервисом «Яндекс.Еда».